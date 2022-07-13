I SWIM︱遇溺獲Edan英雄救美　吳海昕唔識游水：成套劇最驚一幕

由MIRROR成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey），吳海昕（Sofiee）等人主演的ViuTV原創劇《I SWIM》今晚（13/7）的一集將出現Sofiee跌落水的情節， Edan英雄救美將她救起。拍攝時，不諳水性的Sofiee埋位前與導演多次視察環境，她坦言做足訓練，加上攝影組已安排救生員及拯救設備，令她安心做戲：「呢個泳池大概有三米深，對於唔識游水嘅人嚟講，係幾驚嘅！我地之前排到好足，大概跌過50幾次，不過如果唔可以一Take過就會好浪費時間，因為要吹乾翻個頭重拍，加上我都唔想吹咁多次，所以呢刻有啲緊張，係成套劇最驚嘅一幕。」



今晚將出現Sofiee跌落水的情節， Edan英雄救美將她救起。（劇照）

幸好Sofiee都順利完成，當導演一停機，Edan更游過去給她「借力」，工作人員亦跳下水以防發生意外。上水後，Sofiee自責「跌得唔靚」，幸好導演收貨，自言心跳加速到爆燈：「依家好似練完水咁，個腦空白咗咁！」

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不諳水性的Sofiee埋位前與導演多次視察環境，她坦言做足訓練。（劇照）

今晚播出的第三集講到余浪沖（魏浚笙飾）為累及各人錯失冠軍而心生歉疚，功敗垂成的李馬榮（呂爵安飾）萬分憤怒。面對思緒各異的眾人，Miss翁（吳海昕飾）心知幫助各人走出失敗陰霾的重要，下令暫時解散接力隊，重整旗鼓。回歸正常校園生活，但李馬榮竟然逃學去操練，盛怒的Miss翁追至卻不慎遇溺，不諳水性的她更被李馬榮所救。冷靜過後，兩人終可心平氣和地解決泳隊問題，李馬榮逐漸被Miss翁透徹的分析所折服，答應更改泳隊領導方向，並由重新聯繫各人開始。余浪沖與各人逐漸熟絡起來，卻在此時收到一個神秘訊息，來自冠中書院，一個名叫施詠（袁澧林飾）的女生。

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