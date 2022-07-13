港姐2022 I 佳麗刑慧敏減肥前舊照曝光　曾1個月激減20KG超誇張

《2022香港小姐競選》20位候選佳麗正積極為9月決賽作準備，一直被外界視為大熱的「連詩雅師妹」邢慧敏（Sharon）原來曾是一名70KG的肥妹仔，她更曾在小紅書公開分享1個月激減20KG的經驗！

刑慧敏是模特兒出身。（梁碧玲攝）

邢慧敏曾分享以《【減肥分享】超誇張！!1個月激減超過 20kg》為題的文章，她寫道：「你們想不到我也有胖的時候呢？2018年是我當模特兒以來最胖的，接近70KG，2019年3月-4月，減重至53KG，今天和大家分享一下我的快速健康小秘訣給大家。」對此，連詩雅亦有留言：「我都要瘦10KG！！」

70KG舊照曝光！（小紅書照片）

其實都OK！（小紅書照片）

她的秘訣一是：「首先大家要清楚知道減肥七分是靠飲食，三分靠運動。所以如果你不想做運動的情況下，都能夠快速有效地減重的話，一定要管理好自己的嘴巴。飲食上一定要戒掉澱粉質和糖！！！戒糖是非常非常之重要！！！因為如果你戒掉糖的話，基本上你的體重很快就會下降，就算你不做運動，也會讓你的很快速立即消脂和減重的。由其是早餐部份，我很喜歡吃麵包當早餐的～但如果你真的很想要快速地減肥的話，我建議你連早餐也不要吃麵包。畢竟麵包也是澱粉質，所以很容易讓我們變胖的，我建議早餐可以打果汁或者奶昔喝。其實一杯的奶昔就己經很飽，以及已經可以支持到你整個早上的活動量，同時間亦吸收了豐富的營養價值，喝完之後還能夠有即時清腸胃的作用，所以戒澱粉戒糖這兩件事是一定要記住的和做的！」

Denice與Sharon同是今屆熱門人選。（梁碧玲攝）

秘訣二，她又講道：「就是減肥期間一定要吃早餐！！！我知道有很多朋友們減肥時都會省略了早餐這部份，但請你們千萬不要這樣做！！我寧願你節省晚餐部份也不要節省早餐的部份，因為吃早餐這部份能夠讓你們吸引更多的營養，有精神去支持你之後的工作或活動，所以早餐吃得多一點或豐富一點也不成問題，不過你們不準不吃！！」她又提到：「我個人也是高度推介減肥期間自己煮飯吃，我知道可能有些朋友們要上班，未必真的有時間方便自己煮飯，不過盡量去嘗試自己煮吧，或者如果可以嘗試在晚上準備明天的午餐的話，那就最好不過了，因為自己煮的話可以選擇少油少糖少鹽的，對我們的健康或減肥來說是起了一個很大的作用。來到晚上那一餐就重要了～因為我在減肥期間，晚上都不會吃飯的！不會吃任何澱粉質的食物，我不是說你們晚上不吃東西，但你們盡可能選擇一些少油少鹽或高蛋白質食物來吃，例如雞肉、三文魚、番薯等等，這三樣食物也是我減肥期間每一天也會吃的，想更快減重，加上帶氧運動成效更佳。」

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