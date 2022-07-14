通靈之王｜Jacky爸是風水師周漢明　曾推算前任行政長官會否連任

無綫電視（TVB）的靈異節目《通靈之王》由梁思浩帶領兩位美女主持王嘉慧（Cathy）及伍韻婷（Juliana）主持。昨日（13日）一集講到玄學家Jacky為Juliana進行算命，而Jacky擅長的是九宮飛星及八字。

三位主持。

Jacky為女主持Juliana利用生辰八字來推算她的姻緣運，Jacky推算出她的男朋友多數為西方人，而且需要有距離的戀愛。Juliana則覺得認同，因為他之前的男友的確是異地戀，在這方面Juliana認為Jacky都很準確，因為Jacky亦推測出Juliana的男友都是西方人。

玄學家Jacky (《通靈之王》截圖)

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到底Jacky有什麼背景？生於玄學世家的Jacky，爸爸及妹妹都是玄學家，爸爸是有名的風水師周漢明，妹妹是風水設計師周亦彤，對於還是初出茅廬的Jacky倍加壓力。周漢明師傅曾為香港推算前任行政長官會否連任，亦曾預測今年農曆七月，香港將會再次爆發另一波疫情等。而妹妹周亦彤是位風水設計師，把個人創意融入風水，十分創新，妹妹曾經跟爸爸周漢明學習九年風水，把中式的風水與西方的藝術設計融為一體是周亦彤的特色。