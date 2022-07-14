魯文傑離巢10年近況曝光　做戲劇課程導師於舞台劇界舉足輕重

魯文傑（Simon哥哥）日前現身ViuTV節目《娛論潮》，同場更有蓋世寶、王者匡（Harry哥哥）和李雯希等前TVB兒童節目主持，勾起不少網民回憶！當中，現年50歲的魯文傑不知不覺已離開TVB10年，現時在香港話劇團戲劇課程擔任導師及海洋公園合約節目經理的他，依然Keep得非常好！

目前擔任香港話劇團戲劇課程導師！（IG/@simon_lo）

最近再現身ViuTV。（蓋世寶 Lulu姐姐Facebook照片）

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魯文傑最初加入TVB時，憑兒童節目《閃電傳真機》深入民心，當中由他扮演的「郵差鼠」更是不少人的童年回億。五年後，魯文傑於1997年的《鑑證實錄》擔當曾家喬一角，當時演主角的弟弟、戲份還算頗多，在《迷離檔案》、《鑑證實錄II》都演主角弟弟的角色，本來以為會慢慢朝一線男主角進軍，沒想到後來戲份越來越少，從二線男主角慢慢變成重要的甘草演員。

勾起不少網民回憶！（IG/@simon_lo）

魯文傑在ViuTV劇集《黑市》亦有亮相，是第十五集的單元主角。（截圖）

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他在話劇界的發展亦非常好，曾經憑《藍月亮》、《野鴨》及《大顛世界》獲提名香港舞台劇獎最佳男配角及最佳男主角，並於2008年憑糊塗戲班的《爆谷殺人狂》獲得香港舞台劇獎最佳男配角（喜劇／鬧劇）。2007年，魯文傑更初次自編自導自演《看更》一劇；2009年4月重演，同時邀得湯盈盈擔任女主角。目前亦積極參與舞台劇的演出，最近亦有為何啓華Dee Gor 主演《戰將無雙》舞台劇擔任副導演以及演員。

台前幕後都做晒！（影片截圖）

魯文傑於2016年亦踏入人生另一階段，跟同是話劇演員的Pinky結婚，太太同年誕下兒子，家庭美滿。

大台又走寶！（IG/@simon_lo）