NowTV最靚主播林善懿私生活相旗袍Look　完美氣質再展現美好曲線

林善懿自2017年加入有線電視成為主播而來，一直都深受網民喜愛，她被網民封為「學生妹主播」，事關她的樣子真的很童顏。林善懿她畢業於城市大學，曾經到香港電台實習，直到2017年加入奇妙電視中文台（即現在的香港開電視）。能夠吸引網民眼球的，除了樣子夠年輕，笑容清甜之外，典型的主播穿著也是看點之一，所以除了「學生妹主播」，網民更指她是新一代最索女主播。

林善懿好pure呀！（IG@sinyiyiyi）

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2019年年尾，林善懿離巢開電視加盟nowTV做財經組記者至今，依然有不少網民留意她的報道。她在IG post出自己的私生活相，穿上旗袍後的林善懿添上一陣古典味，展現美好身段，不少網民大讚這一輯相，更說：「咁靚得唔得㗎」、「再post多啲都唔緊要，因為張張都好靚」、「你個笑容好有女人味」。

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