49歲童愛玲罕有露面賀黎淑賢生日　婚後息影保養得宜無懼素顏出鏡

曾在1995年參選亞洲小姐獲得亞軍的黎淑賢，雖然已經淡出幕前多年，但仍與不少圈中人有來往，日前迎來45歲生日的她，特別邀請到多位昔日圈中好友出席Party，眾星雲集場面熱鬧。而久未露面的童愛玲亦有到場，身穿白色蕾絲連身裙的她，氣質依然，皮膚更是白滑緊緻！



久未露面的童愛玲氣質依然。（IG@bonnie_lai_suk_yin_）

童愛玲因與黎明合作拍攝和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》而備受關注。（影片截圖）

來自台灣的童愛玲當年被劉德華的經理人張國忠睇中，隻身來港發展，1993年出演電影《火蝴蝶》，翌年與黎明合作拍攝和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》，因而受到關注，而她在電影《記得香蕉成熟時2：初戀情人》中的演出亦令人眼前一亮，當年只有22歲的她在戲中飾演性感又充滿神秘感的陳堅姐姐，不施粉黛仍明艷照人，一出場就十分驚艷。之後童愛玲又曾與梁朝偉、劉青雲合作《流氓醫生》、在《旺角的天空》中飾演任達華的女朋友，更有同吳鎮宇、陶大宇、馮德倫、任賢齊、林家棟、方中信等人合作過，收割不少男神級人馬。

童愛玲在電影《記得香蕉成熟時2：初戀情人》中飾演陳堅姐姐。（影片截圖）

重溫過往演出：

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雖然童愛玲未算大紅大紫，當主角的作品寥寥無幾，但她似乎亦不志在於演藝圈發展，她在2003年與台灣富商王敦民結婚，婚後一年誕下兒子王子毅，之後她為了照顧家庭減少工作量，只是間中出席活動。已經息影多年的童愛玲，現時過着幸福的少奶奶生活，閒時去行山、相約好友聚會，又有愛犬相伴，現年49歲的她保養得宜，即使是素顏出鏡都可見皮膚超好！

素顏出鏡都可見皮膚超好！（影片截圖）