YouTuber熊仔頭認拍片質素下降　唔怕被淘汰：死撐冇用㗎

熊仔頭在這場Show會講香港十年發生的事。（葉志明攝）

知名YouTuber熊仔頭今天（14日）出席「2022年麥花臣節」的記招，因為在7月26-27日，會舉行「FHProduction十週年派對」，熊仔頭接受《香港01》訪問表示在這個派對的賣點是賣靚女：「好多女，全部都低胸長腿，值回票價。」

有留意熊仔頭的Channel都知道，近來他們的影片開始轉型，多了很多訪問藝人的影片，他坦言：「最主要係因為撈唔掂冇人睇啦，另外Youtube演算法一定要急，一個星期冇一至兩條片出就會壓低你啲View數。」

熊仔頭、藍仔頭一同出席公開活動。（葉志明）

熊仔頭也不避諱說自己出品的影片確是有質素下降：「我唔明大家話質素好咗，可能啲嘢新大家就覺得好。都撈咗十年，撈唔掂就自然會畀人淘汰，我都想快啲知係咪淘汰我，死撐冇用㗎。」

熊仔頭覺得自己冇畀人淘汰原因係一直肯試新嘢。（葉志明攝）

多個月前熊仔頭與旗下藝人Santis結束合作關係，二人曾拍拖一段時間，更被傳到談婚論嫁，最終卻分手收場，有指是MC張天賦的介入，Santis也在YouTube Channel否認與張天賦拍拖一事，熊仔頭笑言不敢再將感情事公開：「瀨過嘢驚啦，我以後唔夠膽拎感情出嚟講，感情呢家嘢一拎出嚟講就瀨嘢㗎喇。」