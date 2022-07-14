I SWIM｜吳啟洋Phoebus爆肌人氣勁　疑與新秀歌手女友已分手？

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）最近人氣旺盛，除了在ViuTV劇《I SWIM》有比較重戲份之外，亦推出首支個人單曲《漸漸地》，反應不錯，自2019年《全民造星II》奪得冠軍後，應該算是最高峰的時刻。

Phoebus在《I SWIM》開頭已經有唔少對白。（劇集截圖）

出道3年新聞並不算多，當年在《全民造星II》奪得冠軍後，Phoebus曾出在IG限時動態上載了一張女性的背影相，相中的她舉着燈牌和手機，Phoebus寫着：「這是我特別嗚謝的人。」而這位女性其實就是當時Phoebus的女友，名叫「燒賣」Jaime張天穎，曾參加英皇旗下的「冤枉娛樂」團隊於2021年製作一輯新秀真人騷「冤枉新秀訓練營」。燒賣經常在IG發布自彈自唱的cover短片，亦是陳輝陽女聲合唱團成員之一。可見Jaime的音樂造詣十分高，除此之外，更不時看到她和Phoebus一齊跳舞的短片，二人非常合拍，認真sweet！

兩人在IG放閃。（IG/ @phoebus_ng）

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不過，翻查兩人IG已經再沒有合照，在訪問當中亦沒有再提及關於戀情的事，令人猜想是否已經分手變回朋友，不過亦有可能希望低調處理戀情，始終二人已經正式加入娛樂圈，避談戀情可以說是基本常識。

Phoebus真係幾靚仔。（IG@phoebus_ng）

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