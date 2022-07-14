I SWIM︱魏浚笙練水討袁澧林歡心　「大滿貫」Stanley變真飛魚

ViuTV運動偶像劇《I SWIM》今晚（14/7）的第四集講述余浪沖（魏浚笙飾）去冠中書院找校園記者施詠（袁澧林飾），余浪沖在水運會中甩褲的影片被瘋傳，更被改名「甩褲超人」成為眾人笑柄。同樣曾被網絡欺凌的施詠感同身受，並與余浪沖重遊比賽場地，鼓勵他重新振作參加下年的水運會亦承諾：「總之你游，我一定睇到」。



同樣曾被網絡欺凌的施詠感同身受，並與余浪沖重遊比賽場地，鼓勵他重新振作參加下年的水運會亦承諾：「總之你游，我一定睇到」。（影片截圖）

為了不在施詠面前出醜以及博取對方歡心，余浪沖決心努力練水，並找來李馬榮（呂爵安飾）教入水動作，二人到游池練習，而李馬榮亦充當陪伴的角色。新一屆的水運會成為李馬榮與黃亞樂（邱士縉 飾）競逐全場總冠軍的舞台，黃亞樂終完成個人「大滿貫」，將18項項目紀錄變成他一人的名字，成為啟賢中學真正的飛魚。

余浪沖決心努力練水，並找李馬榮（呂爵安飾）教入水動作。（影片截圖）

相反，李馬榮為要破黃亞樂的紀錄而選擇大量長途賽事，體力耗盡卻未能成功打破對方的紀錄。但在黃亞樂眼中，李馬榮一直是很好的對手，亦深信打破自己紀錄的一定是李馬榮。隨後在100米背泳的賽事中，李馬榮還要面對突飛猛進的班長（吳啟洋飾），班長為了讓對方奪得金牌而故事讓賽，卻被李馬榮視為極大侮辱，他們在下一集更會產生激烈衝突。