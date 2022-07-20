香港開電視三大節目強勢登場　美女主持、皇牌節目搶眼球可觀性高

香港開電視最近數月不斷出招爭收視，為本地電視業界帶來新氣象，除了購入《黑金風暴》和《獅子山下的故事》兩大劇集，還炮製了全新資訊節目《一線搜查》，請來七大美女擔任主持，她們表現專業、淡定，內容亦能夠以嶄新視角切入，緊貼社會時事脈搏，所以在討論區掀起熱話，而節目收視成績亦相當不俗！當然，除了《一線搜查》，香港開電視亦有不少節目值得留意，當中包括打工仔必睇的《夠鐘食晏2》，以及極有可能帶來高收視的《香港空間改造王》。三大節目中，一個專攻社會時事、一個聚焦各式美食、一個主打家居改造，分別都有不同吸引之處。

《香港空間改造王》由「阿正」李尚正和「妹頭」盧頌恩擔任主持。（香港開電視）

打響頭炮的是專攻時事資訊的《一線搜查》，節目於本月初首播，全方位解構熱門話題，亦有主持每日出動跟進社區新聞，每個重點個案都是重磅堅料，例如直擊店舖後巷洗魚、港男蛇王活捉巨蟒事件等，首播至今迴響甚大。而七大美女主持陣容亦是一大亮點，她們便是華姐冠軍宋熙年、前《東張西望》主持林希靈和黃愷怡、 舞台劇演員梁皓恩、有「香港最靚主播」之稱的丘靜雯、娛樂主播出身的簡采恩，以及鍾慧冰女兒「莉莉菇」林靜莉（Jeannie），表現專業加上亮麗外型絕對值得大家緊貼節目，而節目更設報料熱線：6896 0931／WhatsApp報料：https://bit.ly/3OJo9YN，讓觀眾以報料者身份參與節目。

《一線搜查》主持陣容鼎盛，位位表現專業、外形亮麗。

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上一輯《夠鐘食晏》備受好評，新一輯《夠鐘食晏2》繼續由嚴崇天和黎紀君(Christy)主持。節目旨在要觀眾食得飽、食得好、食得叻，每集有不同美食主題，包括生酮低碳、Fusion菜、環保素食、寵物餐廳等，認真包羅萬有，而每個主題介紹三間餐廳，分為「重量級推介」、「CP值高推介」和「糧尾之選」三個類別，讓大家無論月頭、月尾都可以食得開懷。第一集開播就以「台灣風味」作主題，介紹了三間裝潢夢幻、人氣地道、美顏養生的餐廳。另外，今輯都有增添「飯盒懶人包」環節，邀來專業廚師及便當達人教大家整花式飯盒，教大家食得經濟、食得健康。

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要數到香港開電視其中一個備受歡迎的節目，非《空間改造王》莫屬。今次香港開電視打造《香港空間改造王》，將日本版的最精彩的元素帶來香港，並繼續由李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）擔任主持。除了將室內空間大翻新，節目內容亦非常有愛。《香港空間改造王》首集便介紹居於沙田富豪花園的一家，他們眼見家居環境陸續出現石屎剝落、落雨滲水等不同問題，所以就決定全屋裝修。而他們更覺得10歲的兒子比較瘦弱，希望他能多做運動，設計師便因此為他們設計出以攀爬牆、攀爬繩上落睡床，讓兒子可以多些走動，強身健體。經過大改造後，整個單位煥然一新，讓屋主一家十分滿意。節目除了將各個地方大翻新以外，亦講解一些裝修設計的小技巧，相信觀眾看到都會對改造家居躍躍欲試。

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《一線搜查》、《夠鐘食晏2》和《香港空間改造王》三大節目各有賣點，既有深受大眾歡迎題材，亦滿足到不同觀眾的需要，令近年掀起的免費電視大戰更有睇頭。

《一線搜查》

星期一至五 晚上8:00

《夠鐘食晏2》

星期六 晚上8:00

《香港空間改造王》

7月24日起

星期日 晚上8:00

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