I SWIM︱結局周劇情全公開　Jeffrey同Edan為女仔搞到兄弟決裂？

ViuTV原創劇《I SWIM》逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集講述五位青年泳手組成游泳接力隊，於水運會展開一段又一段亦師、亦敵、亦友的競賽。天才泳手余浪沖（魏浚笙 飾）轉校到啟賢中學C班，加入由李馬榮（呂爵安飾）、大秋（歐鎮灝飾）、班長（吳啟洋飾）及阿帆（王智騫飾）組成的游泳接力隊。Miss翁（吳海昕飾）首次來到男校成為C班的班主任，輔助五人戰勝A班接力隊，余浪沖亦邂逅敵校領袖生施詠（袁澧林飾）。

第6集（7月18日 星期一）

C班以上屆的原班人馬與A班展開終極對決，李馬榮（呂爵安飾）的策略，加上脫胎換骨的余浪沖（魏浚笙飾）再次挑戰黃亞樂（邱士縉飾），在最後一棒展開新舊飛魚之戰。比賽過後，名校冠中書院邀請啟賢中學派出校隊出席他們的校慶邀請賽。對於代表人選，Miss翁（吳海昕飾）與焦Sir（楊偉倫飾）各持己見，更令李馬榮與Miss翁再起爭端。Miss翁突然失聯，令李馬榮擔憂不已，追尋下得知一切和Miss翁的舊友Tom（梁嘉進飾）有關，對方更提出與Miss翁合作辦藝術展覽，似是借意追求，李馬榮頓感不是味兒。

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第7集（7月19日 星期二）

余浪沖（魏浚笙飾）、李馬榮（呂爵安飾）、班長（吳啟洋飾）及黃亞樂（邱士縉飾）組成最強校隊出戰冠中，然而對方敵意明顯，校隊感受到作客的壓力外，更要面對眾多不公待遇。施詠（袁澧林飾）雖然身為冠中的風紀，卻不值主隊的所為，為了余浪沖更與校方產生衝突。比賽過程充滿火藥味，卻萬料不到以一場凌辱式的勝利告終。不甘顏面掃地的冠中等人竟然糾黨伏擊洩憤，幸得施詠明辨是非，啟賢眾人才能成功逃離，然而李馬榮卻為保護Miss翁（吳海昕飾）而受了傷。

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第8集（7月20日 星期三）

施詠（袁澧林飾）放走余浪沖（魏浚笙飾）等人後，被全校視為叛徒。余浪沖擔心施詠而日夜陪伴，兩人關係更是密切。暑假前夕，施詠在余浪沖的協助下訪問一個天才學生（梁業飾），過程中卻彰顯了余浪沖的過人天賦，浪漫一曲，情意相合的兩人終於走到一起。凱旋歸來，C班與Miss翁（吳海昕飾）到野外露營慶祝。本應輕鬆愉快的旅程，探險期間李馬榮（呂爵安飾）卻遇上崩塌意外，Miss翁擔心得方寸大亂。

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第9集（7月21日 星期四）

黃亞樂（邱士縉飾）即將遠赴外國受訓，李馬榮（呂爵安飾）、余浪沖（魏浚笙飾）和班長（吳啟洋飾）來到海灘與他進行一場告別賽。為了考大學，施詠（袁澧林飾）決定收拾心情溫習，但余浪沖不但學習能力驚人，更經常無師自通。朝夕相對下，施詠發覺自己與余浪沖的差距更是明顯，並逐漸形成壓力，最後只能忍痛分開。暫別學校的Miss翁（吳海昕飾）在展覽中被Tom（梁嘉進飾）出賣，原稿被騙。李馬榮為幫她取回原稿，不惜連夜潛入Tom的公司，卻遇上突然回來的Tom，二人被逼在狹小的會議桌下躲避一夜……

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第10集（7月22日 星期五）

中學最後一屆水運會，余浪沖（魏浚笙飾）沒有忘記施詠（袁澧林飾）之間的承諾，接受李馬榮（呂爵安飾）的挑戰，再次參加50米自由泳。多年來亦師亦友的二人，終於成為直接對手，首次正面對決。然而兩人卻因為Miss翁（吳海昕飾）被辭退一事而產生誤會，兄弟決裂。神秘泳手章浩（陳毅燊飾）以冠中校友的身份向余浪沖下戰書，約戰一場4x50四式接力賽！為迎戰這個被譽為「努力的天才」，余浪沖必需找回擅長蝶泳的李馬榮重組接力隊，眾人的大學生活再起波瀾……