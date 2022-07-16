張致恆直播遭質疑點養三個仔寸爆回應　曾揚言想結紮原來想追個女

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，結婚至今3年已育有3名兒子，分別是3歲的大仔天寶、兩歲的二仔天牧，以及出世只有個多月的細仔天朗，組成了五口之家。由於Steven年前曾因欠債纍纍而被公開追債，加上工作量不多，曾有網民質疑他們夫妻倆怎樣養到3個小朋友，當時雯雯就回覆網民表示：「窮唔代表冇資格生仔，上天送嘅禮物，一定有佢原因，窮有窮養，最緊要小朋友開心。」

Steven老婆雯雯。(雯雯ig)

Steven前晚（14日）在家中於IG開直播，預告自己將會跟珠寶公司合作，並與網民分享湊仔經，他的三個仔仔都有出鏡，但是老婆雯雯則沒有出鏡。直播期間可見Steven的仔仔勁活躍，提到他的細仔早產兼健康欠佳，Steven抱住BB出鏡並表示細仔現時身體情況已好些了，間中會有嘔奶問題。他又表示：「係一種緣分，好多人點博都博唔到個小朋友出嚟，我就唔知點解走咗三件出嚟。小朋友係我哋嘅財富，要慢慢悉心湊大佢哋，有時好攰而小朋友唔聽話時候，真係好辛苦，個吓嘅火真係會湧上嚟！我忍耐力冇以前咁犀利，以前EQ勁可以頂到，湊小朋友之後就低好多；但要知道一樣嘢，唔可以令佢哋受傷，你唔可以因為好嬲而打佢，打到驚你為止。我試過幾次拎起隻手…都係算啦！唔打。」

Steven日前在家中開直播。(Steven ig)

有網民問Steven會否追多個女？他說：「唔追喇，生三個都係仔，仲追？驚我老婆個肚跌咗落嚟。」Steven早前亦曾揚言自己有意做結紮手術，但在直播期間依然再被追問會否追多個女？對此他說：「或者5年後，如果情況許可就追多個女，都係嗰句，同我老婆都驚再追多個仔出嚟就大鑊！成屋都係男人，陽氣過盛。（點解要等5年？）都要畀老婆休息吓，係咪呀？呢三年佢都好辛苦，生咗三個。（發達後可生多幾個？）生咁多個做咩？（有錢養咁多個？）一定要有錢先養到咁多個？邊個話有錢先可以養咁多個？」有網民質疑他教不教到三個小朋友，Steven直言：「咁都唔關你事㗎，係咪先？生三個係我嘅問題。」對於外界擔心他怎樣養三個小朋友，他說：「其實擔心啲咩？不如擔心我嗰啲人顧吓自己先，連自己都未顧掂，做咩理我啲嘢？我又唔係要你幫我湊，係咪先？」

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