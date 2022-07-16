張兆輝細女18歲生日愈大愈靚獲讚兩代嘉欣混合體　高材生成績驕人

張兆輝與太太郭碧妍婚後育有一子一女，細女張卓姿（Twiggy）前日（14日）18歲生日，身為廿四孝爸爸的輝哥今年未能陪伴正身在英國升學的囡囡慶祝生日，便於微博出post為女兒送上生日祝福。他寫道：「又想你快些長大，又想你不要那麼快長大，記得五歲的時候你問媽咪，我幾時18歲，那時候的你太可愛了，今天你真的18歲生日，🌺㊗️我的寶貝珠Twiggy cheung happy 18th birthday, Love you forever😘🎂🎂🎂無法用言語表達我對你的愛❤️💘💖💝願你健康快樂開心成長💘很遺憾，你那麼重要的日子爸爸未能陪你渡過，希望你進入成年人的世界，能遇到一切美好的人和事🌺🌺🌺。」

張兆輝與囡囡。

他還分享了多張女兒Twiggy的近照以及童年照，還有廣告相，可見Twiggy由細靚到大且愈大愈靚女，天生一副美人胚子的她，現已長得亭亭玉立，完全是盡得爸媽高顏值的強大基因優良遺傳，擁有標緻甜美樣貌以及高䠷身材，目前正在英國讀攝影，相當叻女。有網民就大讚Twiggy愈大愈靚女，相當有星味，甚至形容她是李嘉欣與鍾嘉欣的混合體，叫她原地出道。Twiggy讀書成績也相當驕人，輝哥去年就曾透露囡囡在英國GCSE考獲5A2B成績，也算是高材生。

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