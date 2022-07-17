歐陽震華曾一日拍足廿個鐘　自爆瞓公司廁所凳：抱着自己度過夜晚

被譽為「TVB收視福將」的歐陽震華（Bobby），過往曾塑造過不少經典角色，無論是《陀槍師姐》中的陳小生、《洗冤錄》中的宋慈、《法證先鋒》中的高彥博等等，至今都令觀眾印象深刻。不過在成名背後，Bobby亦曾捱過不少苦，近日他接受內地傳媒訪問時就自爆曾一年拍了120集電視劇，甚至整個星期都沒回家：「那時確實需要很強的毅力才能完成工作，我們在公司洗澡、睡睡袋。有一段時間，我還睡過公司洗手間的長凳，天氣冷時就把手放在長衫袖裏，抱着自己度過了無數個夜晚。」



歐陽震華被譽為「TVB收視福將」。（資料圖片）

在《陀槍師姐》中飾演陳小生。（劇照）

Bobby透露當年拍劇不分晝夜，一日拍足20個鐘，但熱愛表演的他始終堅持，希望讓觀眾欣賞到最好的演出。Bobby坦言亦曾試過埋怨、覺得辛苦，但馮素波的一番說話點醒了他：「前輩波姐問過我一個問題，『你不是想做主角嗎？』是啊，我已經很幸運了，就一定要熬過去。這一路上，我得到了很多前輩的鼓勵和提點，這也是電視人應該傳承的精神。」當年Bobby憑《壹號皇庭》成功晉身一線小生行列，但成名之前他曾一度想過轉行，藝員訓練班出身的他，同學中不乏梁朝偉、周星馳等人，相比之下，外形不算出眾的Bobby在劇中很多時候只有一兩場戲，甚至連全名都沒有，令他心灰意冷。

Bobby在成名前亦曾捱過不少苦。（影片截圖）

《壹號皇庭》成為他事業的轉捩點。（影片截圖）

直至1992年，Bobby終於迎來了首次做主角的機會，在《壹號皇庭》中飾演為人正直、嫉惡如仇的律師余在春，劇集播出後好評如潮，TVB隨即「添食」，《壹號皇庭》系列一共拍了五部，拍到《壹號皇庭3》時，連劇本都來不及寫，很多戲都靠演員即場發揮，而法庭上的結案陳詞更是一疊疊對白，對演員的台詞功力及記憶力挑戰都極大，但Bobby就想出一條妙計：「我就讓導演準備了一個小夾子，放在台上，我看一眼、掃一眼繼續講，如果不是這樣我們很難那麼流利地把台詞拿下來。」而《壹號皇庭》亦成為他事業的轉捩點，令他聲名大噪！

原來當年Bobby出蠱惑。（影片截圖）

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