51歲劉永健低調復出被網民嫌老　淡定回應負評：人總會長大總會老

現年51歲的劉永健自2011年淡出娛圈後甚少參與幕前演出，不過近日他就進駐抖音，分享了自己的近況，日前他特別拍片回覆網民的留言，但就有些不太友善的留言，直指他老了很多，對此，劉永健先是扮嬲，之後就淡定回應：「我今年51歲，人總會長大總會老嘅，你哋睇我戲嘅時候幾多歲？而家又幾多歲？其實年齡根本唔係一個問題，只要你保持好良好同年輕嘅心態，幾多歲係一個問題咩？」片中久違露面的劉永健身穿黑色T恤，配上一頭清爽短髮，狀態相當不錯！



有網民留言直指劉永健老了很多。（影片截圖）

劉永健在《尋秦記》中飾演少原君。（影片截圖）

劉永健是著名動作電影導演劉家榮的兒子，自5歲就跟隨父親到台灣拍戲，1995年加入TVB後獲得不少演出機會，不過就以反派角色為主，當中《十月初五的月光》的「二世祖」萬沛祺更是深入民心，自稱是「一個從來沒有演過正派的演員」的劉永健，更拍片重新演繹自己演過的反派角色，大曬出色演技！劉永健透露當他拿到《尋秦記》的劇本時，以為不用再演反派，更非常期待，但最後還是演反派：「我年輕的時候呢，我經常問自己，為什麼一次又一次演反派？我也不是變態，我也不是花花公子對不對？其實我也挺好的，挺老實的一個人，我在戲裏面呢，是一個反派，是一個配角，但是呢我在自己的生活裏面是主角。」

劉永健自稱是「一個從來沒有演過正派的演員」。（影片截圖）

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由2004年開始，劉永健鮮有參與幕前演出，更轉戰飲食界，與好友唐文龍一起投資開了一間日式居酒屋。不過由於兩人經常被影到結伴行街，食飯聚會，因而傳出「HeHe」同性緋聞，2019年劉永健獲ViuTV邀請「復出」主持清談節目《友枱VIP》，他亦不避嫌邀請唐文龍擔任嘉賓，但兩人都否認同性戀緋聞。現時劉永健積極經營抖音，不但拍片教煮餸，又頻頻與網民互動，不少粉絲都期待他的演出！

劉永健邀請好友唐文龍擔任《友枱VIP》嘉賓。（影片截圖）

不時拍片教煮餸。（影片截圖）