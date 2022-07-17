胡杏兒齊陰學生相曝光　「細龜」黃一山激讚對方有禮貌兼闊綽

「細龜」黃一山早已將工作重心轉移到內地，亦不時在小紅書拍片大談人生。最近他就分享拍攝回歸劇《獅子山下的故事》時的點滴，並表示：「很開心參演前段時間央視播映的電視劇《獅子山下的故事》除了讓我重見一些老朋友外，也認識了一位新的朋友胡杏兒！」



細龜分享拍攝回歸劇《獅子山下的故事》時的點滴，更表示認識了一位新朋友胡杏兒。

片中，細龜先介紹杏兒在劇中的角色，以及她參選1999年香港小姐奪季後入行的經過。細龜形容杏兒參賽是無心插柳：「嗰時佢讀緊香港科技大學嘅生物化學科，然後就陪朋友參加比賽，結果佢當選…佢讀緊大學一年班，TVB就叫佢加入，於是佢就暫停學業，到而家都停緊。」他續指杏兒自小去外國讀書，又貼出對方小時候的學生相。當年的杏兒留有齊陰，穿起校服笑得非常靦腆。

細龜回憶起拍《獅子山下的故事》時初次與杏兒見面的情況，他大讚對方有禮貌。（影片截圖）

細龜回憶起拍《獅子山下的故事》時初次與杏兒見面的情況，他大讚對方有禮貌：「去到化妝間我又冇戴眼鏡，佢好有禮貌話黃一山你好，好似有講埋黃一山老師，定講山哥，總之好有禮貌……佢話細細個睇我拍戲，可唔可以加個微信呀？就係咁傾咗，就熟絡咗。」他說杏兒性格樂觀亦非常闊綽，經常在片場「萬歲」：「即係請大家食嘢，我哋劇組係大劇組，隨時有二、三百人開工，加埋群眾演員，即係三百個走唔甩，佢都係照買晒套餐畀人食，每一次都使成一萬蚊可能，所以佢都幾捨得。」

他說杏兒性格樂觀亦非常闊綽，經常在片場「萬歲」。（影片截圖）

細龜又讚對方識得搞氣氛，亦重提劇組晚宴的情況：「我做主持，點知胡杏兒突然之間跳上台，就話除咗監製、導演攞啲現金出嚟畀大家、工作人員抽之外，我第一個攞埋出嚟，亦都攞咗唔知幾多錢…跟住李治廷、陳家樂、吳千語，周柏豪，全部都俾佢捉上台，自願贊助當晚嘅抽獎活動，大家都玩得好開心。」他最後大讚杏兒是一位全能演員外，亦是一位好媽媽。