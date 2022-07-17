何超儀出錢拍戲做監製都要受人氣　要出動大家姐講數︰我太弱啦

由郭偉亮（Eric Kwok）、方力申、胡美貽和陳欣茵主持的J2節目《鋪鋪Poker》早前一集請到何超儀做嘉賓，Eric Kwok的太太葉佩雯都有出現，齊齊玩Poker。身為賭王何鴻燊的千金，何超儀自爆家裏的電視竟然壞了也沒有換？而且她在當監製時，亦要受其他人氣！



何超儀上節目做嘉賓，邊玩Poker邊傾偈。（影片截圖）

何超儀分享了一件趣事，她表示︰「我嗰個電視就係後現代電視嚟，佢燒咗電視個底一半嘅燈，所以我哋睇新聞報告淨係睇到上截，跟住下截係漸變黑嘅（陳欣茵︰啲有錢人興咁樣？）唔係！係個電視真係壞咗！但係而家疫情，我哋又唔夠膽叫人哋入嚟裝電視，咁就唯有睇呢個電視。」

但Eric Kwok就大爆何超儀沒有換電視的真正原因是喜歡較黑的電視屏幕，她笑說︰「都幾enjoy，因為一般正常睇新聞係光掁掁咁嘛，光到我隻眼，我年紀開始大，我唔可以受好多光，一係我自己半開合眼咁睇，而家唔使啦，可以擘大眼睇啦，因為佢已經黑晒。」她透露疫情沒有那麼嚴重時就會換電視，「咁唔係點啫，唔通搬入嚟我屋企，叫我哋自己兩公婆搬上去咩？爸爸（陳子聰）話自己讀機電工程，但係佢好多嘢都裝唔到！裝個熱水煲都有問題，插個電啫！」非常搞笑。

何超儀和陳子聰除了是夫妻，亦是工作上的拍檔。（視覺中國）

何超儀跟老公陳子聰近合作做監製十多年，她承認夫妻合作是會有衝突，她說︰「佢耳仔軟，我就唔出聲，但係其實我收到晒啲人喺度做咩，我返屋企同爸爸（陳子聰）講，佢就會鬧我，話我對人太冇信心，你個人唔夠正面，你要positive啲，我話但係你俾人呃緊喎，我睇住佢點你喎，所以兩公婆就有啲咁嘅嘢。」

何超儀做監製亦要受氣。（影片截圖）

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何超儀平時到片場喜歡穿得輕鬆一點，所以難免會令人感覺不夠正式，她分享一次的經歷，「有一日我去做嘢，嗰樣嘢我唔係做開，我一坐低，原本有一班好勁嘅人諗住教我，點知我一坐低，因為一早起身，我仲係半醒嘅時候，突然間連續放咗5個響屁，仲要好長，5條友一齊退後。喺片場，坐喺嗰個位係要好有威嚴，但係睇我Hip hop咁嘅款，人哋可能會唔尊重我，點知一嚟坐低就放幾個屁，跟住班人覺得我好似識嘢喎！」

何超儀和家姐何超瓊姊妹情深。（視覺中國）

何超儀由2010年的電影《維多利亞壹號》開始，與陳子聰一齊做監製。但作為監製、出品人的角色，她直言「好辛苦」，而她即使自己出錢拍戲亦要受戲，更不時向Eric Kwok大吐苦水。她透露是受一同投資的外國人的氣，她表示︰「結果要請我大家姐，同佢哋講數，因為我太弱啦，人哋係好冇禮貌嗰啲。」