梁允瑜大爆選港姐是非曾與佳麗不和　公開學生相竟自認有整容？

2021年港姐的20強佳麗梁允瑜（Chloe）於參選時是非多多，除了因爆粗舊片被流傳而被封為「粗口港姐」之外，還被舊同學爆料指她曾欺凌人，她事後作出否認，但亦令她成為了該屆港姐的焦點人物。而Chloe雖然落選，但仍獲TVB簽約成為旗下藝人，並迅速被安排加入劇組。近來，Chloe亦開設了個人的YouTube頻道，並分享了首條短片，回應網民對她的提問，包括有沒有整容和如何在TVB上位等等的問題。一向敢言的她更大爆上年選港姐時，有跟其他佳麗不和。



Chloe拍片回答網民的問題。（YouTube影片截圖@梁允瑜Chloe Leung）

現年24歲的Chloe自言自己是一個「男仔頭」和爽朗的女生，她講到參加港姐的過程讓她學會很多東西，經歷令她一生難忘。有網友開︰「選港姐有冇同其他候選佳麗不和？」率直的Chloe也坦承有，她說︰「你諗吓成班女仔啊，咁梗係有啲是是非非嘅嘢，咁當然上年我參選港姐嘅時候呢，都有同佳麗有不和嘅，當然亦都唔係得我嘅，其他人我都聽到八卦吓，知道吓咁樣啦。有時可能係睇唔過眼佢嘅一啲行為，不過我自己就覺得啱傾就傾，唔啱傾咪有禮貌打個招呼咪算囉。」

Chloe表示亦透過比賽認識了好多真心的朋友，她表示︰「除咗有是非之外，當然都有真友誼，唔好睇到港姐係一個爾虞我詐，唔係你死就我活嘅一個心態啦，唔係咁樣嘅！」她覺得是因為大家都比較真性情就做到朋友！

2021年港姐的20強。（資料圖片）

Chloe貼出跟港姐真朋友的合照，看看有哪位沒有出現在照片中，是否有機會就是跟她不和的佳麗？（YouTube影片截圖@梁允瑜Chloe Leung）

有網友說︰「TVB好似好大競爭，你覺得你點先可以上位？」Chloe直認好大競爭，「冇錯，TVB真係好大競爭！因為次次去到化妝間，素顏都可以有好多靚仔靚女，但係我就唔會諗點樣上位，我諗應該話點樣突圍而出。其實都冇㗎，娛樂圈呢個圈子就係你等待嘅時間好長，你需要等個機會，要等個機會來臨，所以你只可以做嘅就係好好去裝備自己，去令自己變得更好，當機會嚟到嘅時候可以好好去把握，做到啲成績出嚟，我就覺得係對自己最好嘅交代，同埋就係可以突圍而出嘅最好方法。」

Chloe選港姐時被爆出不少負面新聞。（IG@cl.chloee）

被問到有沒有整容，Chloe竟然坦承有？她說︰「整容呢個問題，其實佢個定義好廣泛，點樣先可以定義為整容呢？而家箍牙又係整容，整雙眼皮又係整容，打針又係整容，開刀又係整容，如果你箍牙都計嘅話，咁我係有整容嘅，因為我以前中學嘅時候就係一個爆牙同哨牙嘅女仔，所以我中學嘅時候就去咗箍牙，而家啲牙就齊咗啦。同埋我有打到黑眼圈針，因為我個黑眼圈係千年黑眼圈嚟嘅。」而她亦有做「小顏」，即是坊間講的「啪骨」，去改善臉型，上鏡會靚啲和兩邊面平衡一點。她又說︰「我點睇整容呢件事呢？我就覺得如果你唔係影響到身邊嘅人，其實我覺得自己開心就足夠，因為你整容都唔會影響到其他人，只要你自己開心，同埋安全，咁我就覺得我係接受到。」

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