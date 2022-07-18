52歲JLo與賓艾佛力秘密結婚　Bennifer開花結果婚後將冠夫姓

下周踏入53歲的天后Jennifer Lopez（JLo）傳來喜訊﹗去年4月她與49歲賓艾佛力（Ben Affleck）世紀復合，近月多次傳出婚訊。他們在美國時間上周六（16日），於內華達州賭城拉斯維加斯取得結婚證，正式結為夫妻。

Jennifer Lopez（JLo）與49歲賓艾佛力（Ben Affleck），在美國時間上周六（16日），於內華達州賭城拉斯維加斯取得結婚證，正式結為夫妻。（on the JLO）

JLo與賓艾佛力曾於2002年拍拖兩年，於2002年7月開始約會，並於11月以1隻6.1克拉的Harry Winston粉紅鑽向她求婚成功並訂婚，不久後推遲了2003年9月的婚禮。可惜他們最終在2004年1月分手收場兼取消訂婚。當年二人愛得轟轟烈烈，也引來許多粉絲祝福，更為兩人的戀情取名為「Bennifer」。分手後分別結婚成為父母，但兩人婚姻最終都走向離婚，再次恢復單身，最終在去年4月世紀復合，又爆出兩人於洛杉磯以5千萬美元（約3.9億港元）購買豪宅築愛巢。

美國內華達州克拉克郡（ClarkCounty）當局在網路公布的文件資料顯示， Jennifer Lopez和賓艾佛力於 7月16日，在內華達州克拉克郡取得結婚許可證。J LO亦官網公開婚照，留言說：「我們做到了。愛是美麗。愛是恩愛。而原來愛是恆久忍耐。20年的忍耐。」相片中二人身穿禮服頭貼頭合照，J LO選擇非常簡約的白色連身裙，戴上頭紗露出嬌羞表情，身後相架放滿他兩的合照。J LO更表示從今以後會冠以夫姓，以Jennifer Lynn Affleck太太署名。

Jennifer Lopez（JLo）婚紗相當簡約，身後有她與賓艾佛力（Ben Affleck）的合照。（on the JLO）

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