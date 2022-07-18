群姐許思敏年輕時靚女遇車禍險毀容　結婚近50年：乜愛都無晒啦！

許思敏從影超過35年，憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的「群姐」一角彈起，更成為TVB親生女。（影片截圖）

從影超過35年，憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的「群姐」一角彈起，更成為TVB親生女的許思敏，接受商業電台《星光背後》專訪，除了回憶多年來幕前工作，罕有提及與丈夫關係，更自爆當年遇上嚴重車禍險被毀容。

群姐許思敏接受商業電台《星光背後》梁泰來專訪，除了回憶多年來幕前工作，罕有提及與丈夫關係。（IG：@terryleungsc）

早在80年代起，許思敏拍教育電視起步，多年來遊走於電影圈兼多間電視台與無數巨星合作，她坦言最欣賞及最無架子的巨星：「最nice梗係發哥！跟他合作很多，雖然同場會很少接觸的戲份，但見到他在片場，總是很nice對人很好！」93年參演黃秋生的《八仙飯店之人肉叉燒包》︰「最初知道對手是秋生，我有點驚，但Agent指秋生是好人，不用怕。我還記得導演是邱禮濤，那場戲拍了兩日，講秋生殺我們一家。因為與秋生一同演，我又有很多戲分，很大壓力，很緊張，失眠了兩天。秋生好好，很遷就我拍，埋位前跟我閒聊。他演發惡戲時，那班做我仔女的小演員都被他嚇怕。其實當時還拍了秋生砍掉我們的頭顱的戲，或因太恐怖被刪走。」

群姐許思敏93年參演黃秋生的《八仙飯店之人肉叉燒包》，拍攝前頗害怕對方。（影片截圖）

許思敏24歲結婚，與丈夫育有3子，現時更有4個孫。她回憶年輕時貪靚又貪玩，因為一場車禍而決定結婚：「年青我都算靚，我先生很用心追我。我返工要著高踭鞋，他日日車我管接管送！那次我參加派對後撞車面上留了很大傷口，他亦說：『你有什麼傷口都愛你！我畀錢你整容！』是否很窩心？那時自己好擔心，成世人這麼大的傷口，就反省女仔不應那麼貪玩，他對我那麼好，亦應該找個歸宿嫁人。」

群姐許思敏後生時真係幾靚女﹗（資料圖片）

結婚接近50年，許思敏直言夫婦間已沒有愛︰「邊有咁多愛？咁多年乜愛都無晒啦！」她認為夫妻相處久了一定有拗撬，最重要吵完就算。許思敏回憶與丈夫曾鬧離婚︰「那次他去了澳門賭錢後失蹤！那時電話不方便，我就跟他嘈，他當然又輸錢啦。我之後喊離婚，他沒出聲。我就走了去吃牛腩麵，最後3個仔找我回來就無事！其實有任何拗撬，雙方離開放鬆一陣子就會沒事。我們少見面會好些，我去拍戲，他自己找娛樂。我不擔心他出軌，我常跟他說我忙拍戲，他可以去找個伴。我經常同老公講，夫妻相處就是要包容。」