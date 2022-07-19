I SWIM獨家｜激罕全紀錄特刊絕密流出　Edan分享試鏡：完全搞唔掂

ViuTV原創劇《I SWIM》首周收視為5.8點（觀眾人數約37.6萬），成績亮麗。導演馮志強為了劇集印刷了一批《I SWIM》全紀錄集，全書233頁，除有大量珍貴劇照、幕後花絮外，亦有攝影燈光、美術設計、服裝造型的詳盡介紹，而在角色介紹部分，更有每位演員的長文感受，紀錄集雖然屬於非賣品，但網上有人以6百多至1千多元發售。

《I SWIM》全紀錄集十分值得收藏。

其實在劇集播出第一集當晚，Edan(呂爵安)曾在IG發文分享對李馬榮一角的感受，不過比起他在《I SWIM》全紀錄集所分享的，實在是小巫見大巫。Edan在紀錄集中列出三個自己並不適合拍攝《I SWIM》的原因，除了是因為沒有健碩身形、與《季前賽》撞期之外，Edan表示自己其實「挺怕水的」。Edan又說當初cast了余浪沖以及李馬榮的角色，認為余浪沖的性格較為適合自己。「當天casing感覺也挺順利的，導演還送了書給我呢！而我前陣子恰巧碰到當天在場的副導演，我問她我當時的表現如何，她說『完全搞唔掂』沒錯！哈哈，不單是我覺得不適合，原來當時導演團隊都覺得我並未做到他們心目中的標準，原來每一位去casting的都會收到導演的書……」

紀錄集有大量拍攝時的幕後花絮。

Edan一直以為casting失敗，直到4個月後收到通知再cast一次，而那次足足cast了三個多小時。其後，Edan獲得通知要演李馬榮後，但他卻開始猶豫，主要是因為距離開拍只有一個月時間，「如果害怕就不做，那什麼也做不了。」Edan表示至今依然記得拍攝時的每個第一次，而自己亦有幸參與了《I SWIM》的拍攝，又預感劇集一定爆。

Jeffrey用半年時間由「余腩沖」變成「余浪沖」,又指「雖然我每次脫毛都會敏感，但我深信只要出來的成果是好的，一切都是值得的。」

而在劇中飾演羅力森一角嘅Alton，認為這角色「是他也是你和我」。Alton表示自己需要在冬天進行拍攝，「當天要拍一場羅力森一馬當先的鏡頭，而我還是新手上路，為了達到這個一馬當先的效果，導演叫action之後我猶如做善事般不遺餘力。當我用盡洪荒之力來滿足這個一馬當先的要求，導演和副導演們說：『返番頭位再嚟多次。』作為一個新演員，換着是你也不會多說一句『喂喂！搞唔掂！唞吓先！』結果，死頂是唯一的出路，拍了兩take半之後，我便帶着抽筋頭暈發紫無語的身軀上水，當刻才明白生命之可貴。」