Jer踏上金像獎舞台「緊張到嘔」　承諾將香港作品再帶入世界舞台

人氣男團MIRROR日前為香港電影金像獎擔任開場表演嘉賓，演唱金像獎主題曲《金人》，而成員柳應廷（Jer）更在台上獻唱後選最佳原創電影歌曲—《媽媽的神奇小子》主題曲《神奇之路》。今日（19/7），Jer在IG上載當晚的MIRROR合照並以長文寫下「緊張到嘔」的心情：「本身以為自己唱歌唔驚，點知耳仔一響起個金像獎大會音樂，個人即刻震咗出嚟。」



MIRROR日前為香港電影金像獎擔任開場表演嘉賓，演唱金像獎主題曲《金人》。（IG/ @jeremylaous）

Jer回想起四年前，MIRROR第一次行金像獎紅地氈的情況，直到今年在台上表演，百般滋味在心頭。「記得4年前，我哋MIRROR都有份行紅地氈，但由於入場人數有限，我哋又太多人。MIRROR+ERROR得6個名額可以入場睇金像獎。當時，我行完就番屋企lu。事隔4年...終於返番黎呢個show。MIRROR為金像獎做到一首主題曲，我都兌現咗4年前嘅承諾，唱到一首電影主題曲...仲有幸入圍『歌曲獎五強』，喺台上表演...宣布嗰陣我同花姐喺後台緊張到震。雖然同歌曲獎擦身而過，幫唔到《媽媽的神奇小子》呢部電影拎獎，幫唔到MIRROR爭一口氣有啲可惜，但有得喺現場perform，畀大家感受到首歌同套戲嘅connection、我嘅感受，已經好開心。雖然冇獎，但好想多謝好多嘢，多謝魯生、花姐、AM team一手一腳湊大我哋。」

Jer回想起四年前，MIRROR第一次行金像獎紅地氈的情況，直到今年在台上表演，百般滋味在心頭。（IG/ @jeremylaous）

他感激前輩、粉絲對MIRROR的愛錫和支持，並承諾會努力令香港的作品再次走入世界舞台。「好多謝今年喺『電影』呢條新道路上遇到嘅人同事，MIRROR真係好好彩，好多前輩都會好錫我哋，佢哋成日都會同我哋講傳承！見到嗰陣，每一位都用盡自己所識嘅去教我哋，畀好多機會、支持support我哋，衷心好想多謝佢哋每一位。仲有柳柳粉、鏡粉，如果唔係你哋，唔會有今日嘅我哋，多謝你哋為我哋無私嘅付出，多謝你哋每一位一直好似蘇媽媽咁...陪住我呢個蘇B行呢條《神奇之路》。我應承你哋每一位，我哋香港嘅作品，無論音樂／影視，一定會再次走番入世界舞台，加油！」

他感激前輩、粉絲對MIRROR的愛錫和支持，並承諾會努力令香港的作品再次走入世界舞台。（IG/ @jeremylaous）

同場加映

一文睇晒MIRROR紅館演唱會周邊商品 手燈T-shirt全部買晒要幾錢?