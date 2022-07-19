I SWIM︱劇情大暴走變「膠劇」　Stanley單腳游贏對手未算最癲

ViuTV劇集《I Swim》今晚（19/7）播出的第七集可以用劇情大暴走來形容，劇情主要講述呂爵安（Edan，飾李馬榮）、魏浚笙（Jeffrey，飾余浪沖）、吳啟洋（Phoebus，飾班長）和邱士縉（Stanley，飾黃亞樂）組成最強隊伍代表啟賢中學，到傳統名校冠中書院出戰友誼接力賽的場面。

《I SWIM》今個星期五（22/7）播大結局。（Instagram/@viutv）

雖然本集情節熱血到爆，卻同時不合理到極，更有網民宣布劇集已達「膠劇」等級，其中一個原因是四子與吳海昕（Sofiee，飾Miss翁）甫到冠中書院便受盡惡劣對待，四位同學不但被安排到儲物室更衣，賽事更無端端被延遲，搞到出戰情緒大受影響，期間飾演冠中書院狂熱份子施俊的林家熙（Locker）更用手推車撞到Stanley腳傷，有網民便指作為冠中書院一間傳統名校，沒有可能如此待慢客人，其學生更不可能因為「太愛學校」而作出妄顧校譽之事。

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另外一個「膠位」則是Stanley和Jeffrey同為啟賢中學50米自由游紀錄保持者，理論上兩人實力旗鼓相當，面對敵隊（劇集設定他們四人成績一樣）絕對不會出現一個被拋離，一個卻能夠撼贏對手的情況，其中Stanley更是「讓一隻腳」都能夠追回所有差距兼反超前，認真違反常識。

不過，最瘋狂的還是Locker拉隊到後巷伏擊啟賢中學一行人的場面，名校生變爛仔自身試法固然搞笑，最離譜是Locker竟然對住做自己阿妹、做「二五女」幫啟賢四子解圍的袁澧林（飾施詠）說：「死𡃁妹，我知你讀邊班」，就好像不認識對方一樣。劇情如此跳Tone，難怪有網民留言「而家有喪屍出現都Surprise唔到我」。

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