OCJ NEWBIES第二組成員公布　忙內LEO成團寵望帶隊員來香港見面

早前天加一娛樂通過官社交平台宣佈了男子偶像廠牌OCJ NEWBIES（ONE COOL JACSO NEWBIES/OCJNEWBIES）的13人，包括有：LEX、BEOMSOO、 LEO、HYUNSIK、東彬、AUSTIN、RICKY、SEUNGDAE、DAVIN、致彬、蔡鑫、陶源及GYUMIN），官方公開了第二組成員的照片。

OCJ NEWBIES

OCJ NEWBIES的第一組成員

OCJ NEWBIES的成員集結成選秀成節目「復聯」陣容，並公布LEX為OCJ NEWBIES的隊長，LEX通過SBS廣播節目《LOUD》揚名，同時在韓國藝術綜合學校學習了7年的現代舞蹈，是一名舞蹈實力者。LEX除了擔任隊長外，更在隊站「C」位，因此備受關注。

OCJ NEWBIES官方公布第二組成員

OCJ NEWBIES隊長LEX

OCJ NEWBIES的成員東彬曾經參與Mnet的選秀成節目《PRODUCE 101 第二季》及《PRODUCE X 101》，東彬在節目中以才藝和才能得到了觀眾的喜愛。另一成員任炫植（HYUNSIK）曾參與《PRODUCE X 101》，是隊中的主音，而HYUNSIK亦是隊中唯一退伍的成員。

OCJ NEWBIES成員任炫植（HYUNSIK）與隊長LEX

OCJ NEWBIES成員任炫植（HYUNSIK）與隊長LEX

而隊中年紀最小的成員是LEO，LEO來自香港，據悉LEO備受其他韓國成員的寵愛，隊長LEX 更經常親自下廚煮韓國菜給他吃，LEO則與隊員分享港式公仔麵。隊員更為了LEO學習廣東話，LEO教懂了他們洋蔥和蒽的分別，而各位「為食」的隊員都希望可以盡快和LEO一齊去香港吃美食及與大家見面。