戀講嘢｜網紅阿梓私下真係好性感　難怪被神秘人單戀十年

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193@ERROR（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）、郭奕芯（Ashina）及鄭伊琪（浩南）擔任主持，昨日（20/7）一集主題是「神秘單戀王」，女嘉賓為香港女子團體Osidori成員阿梓。現年21歲的阿梓在節目分享被神秘人單戀十年的經驗，原來在她讀書時期收到某位神秘人的私訊，他雖然沒有在阿梓面前現身，但是不時為她噓寒問暖，這種情況由中三開始持續了10年，但是對方堅持不肯透露自己的真實身份，令阿梓感到非常迷茫。

阿梓被主持人讚有幾分姿色。（資料圖片）

在二人互相傳送短訊時，阿梓對這位素未謀面的神秘人沒有太大的感覺，但是有一次對方居然向阿梓傳送她就讀中一時候，參加跑步比賽的照片，令阿梓驚覺神秘人有機會是身邊的人，更表示最誇張的一次是自己在學校發生事情後，對方亦會知道：「有一日我唔開心由班房跑出去，落咗樓跟住返到屋企嘅時候，就收到佢私訊我，問我今日做咩喊，做咩唔開心！」。

阿梓收到對方傳送給她的照片，才知道神秘人有機會是身邊的人。（資料圖片）

儘管阿梓已經與對方聯繫了長達十年的時間，但是卻一直找不到神秘人的真實身份，因此阿梓希望透過節目邀請與網友見面。而阿梓分享曾經有機會可以見到神秘人的真面目，但是最後礙於疫情關係，令約會不了了之！不過主持人就表示，儘管阿梓在節目上誠心祈求與神秘人見面，但是二人一直亦這個模式溝通了十年，加入真的相約見面，兩人的關係可能不復從前。

阿梓希望透過節目可以與對方見面。（資料圖片）

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