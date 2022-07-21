52歲梁琤宣布轉戰做時尚學徒　曾奪金像獎憑《金枝慾孽》走紅

現年52歲的前TVB藝人梁琤在2004年憑劇集《金枝慾孽》中弱質纖纖的「納蘭‧福雅（福貴人）」一角走紅， 她在2020年1月約滿TVB後就轉戰內地，除了出席商演之餘，還拍攝護膚護髮廣告，早年亦和多位女星李彩華等一同參與了綜藝節目《報名點》，也於內地節目《芒果V主播》中擔任導師以及綜藝節目《有趣的陌生人》，最近她就宣布轉行做時尚學徒，她在微博講道：「從動作演員到現在準備跨界做時尚學徒！我看到自己的進步、雖然還是有很多不懂的事！但我有一個俠女打不死的心！我會努力學習保持一個最好狀態給一直支援我的啟蒙老師『饒子懷』他是一個我非常敬佩的形象設計師！未來可期。我會加油加油的。」

梁琤保養得宜！（VCG）

梁琤最近研究時尚！（影片截圖）

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梁琤20歲時參選《亞洲小姐》入行，雖然未能晉身決賽十強，但依然受到影監製賞識，繼而轉戰電影圈。她憑處女作《黑貓》「Erica」一角奪得《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎，並奠定了她日後「打女」形象。由於當時觀眾不受落她的武打片，1997年她就轉戰電視圈，更一改以往硬朗形象不做「打女」，第一套電視作品《烈火雄心》播出後亦令她大受歡迎。可惜好景不常，正當事業有返起色之際，她的爸爸突然罹患癌症，而為了照顧患癌父親，梁琤除了花費七位數字幫爸爸抗癌，她更作出了一個重大決定：暫時退出娛樂圈，全心全意照顧父親，期間梁琤亦同時照顧家中4位弟妹，供書教學。

內地工作接不停！（微博照片）

直到2013年，梁琤才重回電視圈，參演《金枝慾孽貳》，其後她在《巨輪II》飾演的「沈美華」（高天鷲的老婆）亦獲得觀眾讚賞。近年梁琤的生活過得頗為平淡，並轉戰內地。