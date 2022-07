今日(20日)是文頌嫻(Annie)46歲生日,她的好姊妹佘詩曼、梁靖琪(Toby)等相約為她慶祝生日,Annie在IG Post出合照,並寫道:「保持童顏的秘訣,厚顏無恥裝可愛。提升視后肌膚的秘訣,夠肉緊。今年生日人雖唔多,但勝在手多多,睇佢哋玩(我)玩得幾開心!#7-4=合體不成 #其餘四件去咗婆羅州渡假。」



生日快樂!(IG@annie_manchunghan)

相中所見,Annie捧着生日蛋糕,而阿佘就作狀「搣」她的耳仔,場面搞笑。不過四位好姊妹姚樂怡、周家蔚、湯盈盈及鍾麗淇就缺席,「七魔女」未能齊人,但阿佘就留言道:「愛你愛到meet(搣)死你」,而身在內地的周家蔚就留言道:「Happy Birthday my love. I know you super miss me la!! 我都好掛住你呀。咁多年都未試過唔同你過生日。」可見姊妹情深!