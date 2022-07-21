洪天明直播帶貨被質疑影響洪金寶形象　激罕反擊：我自力更生養家

近年長駐內地發展的洪天明，與太太周家蔚（Janet）及兩個囝囝聚少離多，直至上個月Janet帶着囝囝到內地同老公團聚，近日洪天明同Janet更以夫妻檔上陣，一起直播帶貨。在抖音坐擁75萬粉絲的洪天明，已經加入直播帶貨行列一段時間，但日前他的直播間人氣並不高，只有不夠兩千人觀看，期間有網民留言問道：「這比拍戲賺錢嗎」，亦有人質疑洪天明直播帶貨影響洪金寶的形象：「你父親洪金寶知道你直播帶貨嗎？」對此，洪天明激罕作出反擊！



一家團聚！（IG@janetchowkawai）

洪天明同Janet在直播期間非常盡責，逐一介紹產品，而他所賣的產品價格並不貴，當中包括只需4.9元的兒童防蚊手錶、9.9元的防曬噴霧等等，但有網民認為洪天明身為功夫巨星洪金寶的兒子，不應該靠直播帶貨賺錢，不過洪天明就大方回應：「我賣貨一不偷二不搶，我老爸非常支持，我自力更生養家，老爸不會罵我的。」

有網民質疑洪天明直播帶貨影響洪金寶的形象。（影片截圖）

三代同堂！（微博@洪天明）

其實洪天明在內地有經營餐廳生意，亦有服裝品牌和製作公司，同時亦積極發展短視頻、直播工作等，他曾透露為了直播帶貨特意請了一位普通話老師，學費每小時300元，他還每月花4000元在杭州租屋。曾有網民問到為什麼洪天明不參加內地綜藝節目，但他就表示雖然自己都希望參加，但就因未夠地位，所以沒有收到邀請，略顯心酸。

不時有網民提出質疑。（影片截圖）