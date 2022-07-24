專訪｜編審陳寶華評港劇拍太多續集：不斷開續集就唔會創新

《獅子山下的故事》開播儀式在會展舉行，更有當時特首林鄭月娥出席及致詞，証明受到高度重視。

《獅子山下的故事》在開電視播映，開播儀式在會展舉行，政商猛人齊集，更有當時特首林鄭月娥致詞，連見慣大場面的金牌編審陳寶華都覺得受寵若驚，她說：我做咗37年，好多劇集都做過，但未試過特首會嚟，我覺得好光榮！

劇集更在中央一台播映，以為寶華姐說話會步步為營，原來無所不談，敏感話題一樣說得坦白，陳寶華說:「有同行話我寫緊樣板戲，我諗咗一秒...我反問佢，點解你要咁講，佢話你代表緊國家講嘢，我話唔可以咁講，因為我都唔係官⋯⋯」



《獅子山下情》為主璇律劇集，陳寶華擔任編審，除了要說好故事，更要在演員對白中放下重要訊息，而劇本亦要經過無數人審閱才可拍攝，可能有些編劇覺得干預創作，但陳寶華有另一個看法，她說：「 等於你係一個廚師，你覺得自己煮干炒牛河好好食，但明明人哋話要肉絲炒麵，你冇理由夾硬逼返人架？咁你咪協調下，或者你做肉絲炒麵都好好食呢？」

2007年，回歸十周年，陳寶華亦拍了一套《香港傳奇--榮歸》，今年回歸25周年亦拍了另一部慶祝劇集《獅子山下的故事》。（梁碧玲攝)

內地劇要經無數審查

陳寶華先後為《真情》《十月初五的月光》《多功能老婆》擔任編審工作，幾乎每套作品都有收視、口碑，用金牌編審來形容，不是客套說話，在香港如果你是出名編審，可能無人敢改動你劇本的一粒字，但內地有自己遊戲規則，即使妳是大編審，做劇本創作依然要面對著框架、紅綫、更有無數人審閱你的劇本，不過寶華姐應付自如，她說：「內地劇有好多審編主任俾意見，我見劇集出街片頭前面有好多名，我好多都未見過，可能係睇嚟個劇本有冇問題，咁無嘢嘅，咁人哋個製度係咁，咪跟人哋走囉。」

陳寶華雖然兩次被同行揶揄，但她沒有放在心上，反而覺得香港人要守望相助。（梁碧玲攝）

調整心態面對框架

創作人最怕就是框架或被干預，陳寶華明白香港編劇想法，「有個同行同我講，『我就忍唔到喇，我唔係妳咁委曲求全』，我話我唔係，我只係融和同磨合，我覺得人哋出錢，人哋畀個頻道你，佢有權講嘢喎⋯⋯有啲改動冇所謂㗎，你唔需要諗到呢個係侮辱呀，強權呀、霸權呀，因為你咁諗行唔到落去㗎，所以有啲人喺內地一年就走。」寶華姐被同行說她委曲求全、亦有人說她寫樣板戲，不過寶華姐沒有上心，亦願意為有心北上發展的新篇劇開路，「如果有人問我，香港邊個編劇得唔得？我多數都話得，因為我覺得香港人唔好話香港人唔好。」

被同行揶揄，被審編主任修改劇本、寶華姐都覺得問題不大，最怕連自己想改什麼都不懂的人，但又走過來給意見，「最怕埋到嚟講，我覺得呢到(劇情）唔夠，但我唔知係咩？但以我嘅經驗，都feel到佢想講咩嘅，『你係咪覺得唔夠艱澀？主角經歷太順利？』咁咪加啲難關係畀佢，我又諗、係嘅、加咗可能好啲呢？」

委曲求全還是顧全大局，在乎心態與角度，寶華姐入行37年，當然知道箇中奧妙，「佢同你傾，要你加啲嘢，以你加咗，到件事出咗嚟，佢覺得有份參與，之後大家合作會更好，起麻佢覺得你會聽意見，同埋人哋係投資方，有意見係應該嘅⋯⋯」

《獅子山下的故事》劇中不時有些主璇律式的劇情及對白，但陳寶華覺得可以互相協調。

睇劇唔駛太認真

如果有看《獅子山下情》，會發現劇中不論主角或配角，偶然會有一兩句主璇律對白，令演員說出來自然不突兀，就是編劇功力，寶華姐當然懂得處理，但亦明白香港觀眾一時未必接受，她說：「你話我嗰劇入面有啲主璇律嘅對白，或者有啲人聽到一啲嘢會好敏感，例如中國嘅香港人，咁你唔係中國香港人咩？而事實上我哋係回歸麻，有時我覺得⋯⋯表達唔駛咁強烈，無必要咁強烈，同埋睇戲啫，唔好咁認真。」

2019年陳寶華為《多功能老婆》擔任總監製及總編審、楊千嬅、周栢豪更憑此劇分別奪得〈最受歡迎電視女角色〉《最受歡迎電視男角色〉。

港劇太多續集



陳寶華對上一套編審作品是楊千嬅、周栢豪主演的《多功能老婆》，不過對TVB，寶華姐不多說：「我冇留意（TVB），同人分手之後，好少留意人哋做咩？」以分手情人形容TVB，都分得很決絕、但之後談到創意，陳寶華都好像提到『舊愛』，她說：「香港人嘅取材比較弱啲，好似冇咗創作，其實我好耐之前已經講，唔好不斷出續集，你唔係出iPhone呀，你不斷出續集，咪冇創新囉，鼓勵下啲年青人創新啦，多啲畀機會佢哋，聽下佢哋講乜？佢哋可能識講前面，但後面未識表達，我哋咪幫下佢哋點樣將佢起承轉合囉，我自己都經歷過，我都要人指導架。」

《白色強人2》下周播映，亦是第一輯收視理想，之後宣布開拍的續集。

香港編劇勝在肯捱、老實



早十幾年香港不少創作及製作人賺大錢的方法，就是北上發展，但現在內地人才輩出，不論是幕前、幕後都有大量精英，對香港的需求大減，陳寶華覺得香港編劇其中一個優勢是肯捱和講信用，她說：「我哋嘅優勢係靈活，但唔好將我哋以前幾叻，放得太大，我哋係發展比人早，但當佢哋全力發展嘅時候，佢哋好多人才，記住係人才唔係人頭，你講寫古裝，我哋唔夠人寫，我哋未見過名山大川，時尚劇？佢哋學得好快⋯⋯但我哋好肯捱，我哋好安份嘅，內地人話我哋香港人靠譜，同埋話我哋專業，『佢哋話寶華姐妳好可愛，你會話我知唔得，但其實妳只要說一句得，事情就完了』咁我話真係唔得麻，佢哋就覺得我哋呢到好，唔會明明唔得但就話得，我覺得咩叫專業呢？就係有專業知識同專業誠信。」