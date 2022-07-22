Coffee林芊妤被質疑P圖P到起角　留言反擊網民：我沒有不接受負評

Coffee林芊妤完美身段穿起比堅尼實在煞食。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤離開電視台後身兼多職，除了是好老婆好媽媽，更憑專業成為瑜伽導師、百萬YouTuber，一身完美身段令人羨慕。Coffee毫不吝嗇分享靚相及keep fit心得，近日Staycation曬出多張囝囝彥彥操刀拍攝靚相，被一位網民質疑「P得你的左腰扭曲了」，惹來Coffee反擊。

Coffee林芊妤囝囝被踩「唔得意」 正面反擊：Unfollow我啦

Coffee林芊妤與囝囝彥彥Staycation拍下大量美照。（IG：@coffee89921）

近日一間國際星級酒店開幕，邀請Coffee與囝囝彥彥去Staycation，少不免在無邊際泳池享受陽光，穿上墨綠色比堅尼泳衣的Coffee大曬完美腹肌非常誘人。但有一位網友冷冷留言：「圖5 P得你的左腰扭曲了。」惹來Coffee親自回覆，更拍片回應：「我沒有P我的腰喔！只是擺比較S型的姿勢！剛剛在story拍了一個示範短片給你看，去看看吧！我想應該是天天著腰封加運動的成效吧。」

Coffee林芊妤被批「要學做媽媽」 正面反擊：俾少少同理心啦大佬

Coffee林芊妤靚相引起網友質疑P圖P到起角。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤這張照片，左腰位置引起網友質疑P圖P到起角。（IG：@coffee89921）

親身示範回應無P圖，卻被此網友串：「我只寫了幾個字，你就回了一大堆論文，你把別人的話看得過重了。」Coffee反擊自己並非不接受負評：「我沒有不接受呢，但你這個不是一個問題而是一個指控呀，如果你的留言是：圖5 怎麼腰線這樣的？是P圖了嗎？ 那我會簡單回覆：沒有呀只是擺了比較S形的姿勢。 但你是確認了我p了我的腰，那我身為一個教別人減肥做運動的怎能沒有反應呀，當然要馬上拍視頻給你看澄清一下呀，如果我不回應你，應該很多人以為我真的P圖了吧？這樣不是對我很不公平嗎？就是因為我是公眾人物需要接受好的評論和負面評論～就等於我要接受不是事實的陳述嗎？這樣又對我公平嗎？」

Coffee林芊妤長文回應網友質疑。（IG：@coffee89921）

其後Coffee再於限時動態回應：「公眾人物不代表要接受所有不實的指控，我也是有權利為自己澄清的。如果是我的行為令到大家有負面的評論，我絕對會接受並解釋。但如果是不實的事實和指控，我一定會為自己澄清。要不然只會讓更多人誤會自己吧？這是我在娛樂圈學會的事情，然後最重要的是自己澄清後心情也好多了。不是自己心情愉快才是最重要的嗎？最令我感到不公平是將我一直付出汗水努力運動的結果說成了P圖，相信誰也會跟我一樣爭取公道吧？」