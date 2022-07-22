三台黃金時間同播陸劇　劉亦菲《夢華錄》大戰章子怡《上陽賦》

星期一至五晚上8時後，通常稱為電視黃金時間，放工一家人吃晚飯時齊齊追劇，是不少香港人的集體回憶。無獨有偶幾個香港電視台，接下來都會在黃金時間播放陸劇，形成陸劇大戰一觸即發﹗



香港開電視正在播放《獅子山下的故事》，7月25日起逢星期一至五晚上9時30分，即會播出耗資七億拍攝由章子怡、楊祐寧及周一圍領銜主演的古裝劇《上陽賦》﹗長達68集的《上陽賦》，為章子怡入行廿多年來，首度踏足電視圈之處女作，其角色從15歲起一路演到中年，難怪她在較早前的訪問提到，《上陽賦》是她從影以來遇到的大變革以及挑戰，去年1月在內地播出時受到熱烈討論。

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至於TVB原來都有類似安排，《痞子殿下》8月1號起逢星期一至五晚上 8:30，有消息指播畢後，9月5日將以劉亦菲、陳曉、林允、柳岩主演的《夢華錄》接檔。《夢華錄》未開播前就已經不少網友引頸期盼，不但在開播10天內創下15億的驚人播放量，豆瓣評分高達8.3，劇中精緻的服化道，考究的傳統茶文化，被誇讚根本是立體的《清明上河圖》，更讓觀眾帶入戲中﹗成為上半年豆瓣評分TOP10陸劇第二位﹗再加上港台830劇線九月一日起將播《且試天下》，形成三台陸劇大戰。

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