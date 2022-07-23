拆你個夢｜杜如風封栢天男做男神　自肥大跳性感熱舞：個心卜卜跳

ViuTV全新節目《拆你個夢》將於下星期一（25日）起，逢星期一至五晚上11時播出。節目將由杜如風（Helen）、ERROR成員保錡和王頌茵（Kathy仔）擔任主持，並以嶄新手法將夢境化成影片，以搞笑方式替藝人嘉賓重返夢境。另外，節目亦會虛構不同場面將嘉賓遺忘的夢境「重組」，由解夢專家拆解夢中迷思。透過夢境尋找共鳴，藝人可從中解開心結，觀眾亦可更深一層了解他們內心世界。

ViuTV全新節目《拆你個夢》下周一隆重首播，杜如風、保錡及王頌茵組合夠新鮮。（資料圖片）

下星期一（25/7）播出的一集中，邀請到栢天男和張敬仁作嘉賓，一齊探究「夢」。當中Kathy仔更會女扮男裝，化身為「夢偵探」把栢天男的夢境重現於觀眾眼前。似到十足的造型和搞笑落力的表演，令在場嘉賓大讚厲害，就連栢天男都笑稱：「佩服佩服！」

Helen指栢天男酷似金城武（資料圖片）

由於栢天男靚仔外貌酷似Helen的男神金城武，因此宣布栢天男將成為她的新男神，更笑稱：「希望今集梁朝偉睇唔到」。在節目中Helen睇準時機向栢天男的詢問擇偶條件以及感情狀況，大膽直問：「鍾唔鍾意啲女仔大個啲？」得知對方喜歡比較成熟的交往對象後，立即笑到「見牙唔見眼」，更自肥邀請栢天男一齊大跳性感辣身舞，二人的即場表演炒熱全場氣氛，而Helen更指：「個心卜卜跳！」。

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