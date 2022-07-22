戀愛Staycation｜陳俞希自爆享受被人追　貪曖昧過程最浪漫

ViuTV全新節目《戀愛Staycation》將於下星期一（25/7）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。節目講述多名單身男女在美麗大屋裡一起生活，透過不同活動，從中尋找真愛！這次旅程對他們而言，是機會還是考驗？面對其他參賽者的競爭，最終有誰可以一雙一對地離開？強尼（許博文）、Hailey（陳俞希）及Alice（許寶恆）將擔任節目主持，與觀眾一同觀察事態發展。一個表現愛情和人性的戀愛配對真人Show，讓觀眾和參演者一同見證愛情成長！

Hailey笑言自己喜歡溝人的過程，更享受被人溝。（資料圖片）

下星期一（25/7）播出的第一集，節目將會介紹四位男參賽者及三位女參賽者，男參賽者們將根據女參賽者們的自我介紹，揀選一位心儀的女參賽者並與她一同前往大屋。三位主持與觀眾一同觀察幾位參賽者之間的互動，強尼及Alice表示喜歡看人拍拖，就如看愛情劇一樣精彩。而Hailey笑言自己喜歡追人的過程，更享受被人追，因為當中的過程最浪漫。三位主持分享各自對多位參賽者的初印象。其中一位男參賽者Henry一出場便成功俘獲兩位女主持的心，紛紛大讚靚仔，笑容很好看。

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