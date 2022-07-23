MIRROR演唱會︱紅館場外買周邊都要預約　MIRO怒斥主辦方安排極差

男團MIRROR的12場紅館演唱會將於下星期一（25/7）舉行，當紅偶像首次進軍紅館原是全城期待的開心事，可惜由5月31日以實名制形式公售「黑洞座位表」門票，再到6月的MIRO特別場門票開賣，鏡粉已歷盡無數次等待、失望，再空手而回。幸運的鏡粉幾經辛苦終於撲到飛，想買支官方手燈入場睇騷同樣困難重重，主辦單位種種的安排均令鏡粉非常不滿，更嬲爆直斥：「鏡粉果然係地底泥！」



MIRROR的12場紅館演唱會將於下星期舉行，當紅偶像首次進軍紅館原是全城期待的開心事，但主辦單位種種的安排令鏡粉非常不滿。（網上圖片）

事關官方近日公布演唱會周邊商品的的售賣安排，尖沙咀The ONE、銅鑼灣時代廣場以及紅館門外均設有Pop-up Store，但只有The ONE以及紅館現場才有官方手燈發售。要入場購買手燈和其他周邊商品，必須先在指定預約平台Klook成功預約，方可於指示日期和時間進場購買。

紅館的Pop-up Store規定只限持有當日演唱會門票的人士預約，但預約名額火速爆滿，亦不設現場派籌。（網上截圖）

而紅館的Pop-up Store亦規定只限持有當日演唱會門票的人士預約，但預約名額火速爆滿，亦不設現場派籌，鏡粉無奈兼嬲爆，瘋狂留言怒斥官方安排不當：「買個手燈啫，唔係免費派呀，又要人book咗先可以買！好耐之前已經知會開演唱會啦，搞到今時今日先呢樣嗰樣，唔好再搞到班fans咁辛苦啦！到今時今日，仍然未搵到做MIRO有咩用！」、「預約真係好多餘囉！其實限入場嘅人一人買一支，大家入場都可以拎住嗰支燈唔好咩？真係驚太多人留喺度排隊咁咪俾人網上買完直接去嗰度用code攞貨囉，係都要搞到人哋神經緊張，究竟你哋有冇人性㗎？」，「有一張飛已經難到登天，連買個周邊都要咁下賤係乜嘢事？」

有網民數過，由MIRROR演唱會門票發售到買周邊商品，總共要搶足11次。（網上截圖）

除不滿周邊商品售賣安排外，售賣手燈電池一環亦激嬲鏡粉，官方早前宣布購買一支價值$360的手燈並不連電池，但就可以額外加$3購買每套兩粒的AAA電池，可惜一支手燈須用三粒電池，即代表最少要加$6購買兩套，此舉再令鏡粉驚嘆：「貴公司真係好_ _。支嘢用3粒電，懶係貼心賣電池但2粒一組咁賣，綠茶婊之極致，貴公司marketing係咪都係咁嘅人品？」，「買手燈要加$3先連電池，點解MIRROR形象咁健康，但背後公司做到咁cheap？」，「鏡粉果然係地底泥（心很累）」。

官方早前宣布購買一支$360的手燈並不連電池，但就可以額外加$3購買每套兩粒的AAA電池，可惜一支手燈須用三粒電池。（IG/ @moov_music）

最近亦有報道指有粉絲在MIRROR歌迷群組反映，門票上寫明「視線受阻位置」，視線受阻是因為座位對正連接場館高處燈光和音響設備的電纜，而「視線受阻位置」的情況通常只會出現在中價飛和山頂位，但這名鏡粉卻是購買最貴的$1280門票。另一位粉絲亦指透過官方歌迷會途徑買尾場$880中價飛，座位卻是32行的山頂位，而他的朋友公開售票時搶到同一場門票，居然可以坐前3行，再令鏡粉覺得他們原來什麼都不是。

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