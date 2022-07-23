不正常愛情研究所︱黃紫恩查手機捉姦搞喊男友：女同事常send腳相

J2再出世，一口氣推出十五個全新節目，《J2ers︰不正常愛情研究所》，由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）同嘉賓主持麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持，昨晚主題《捉姦攻略》男女都要睇。科技進步現今社會捉姦要從手機入手，所以節目一開始，在抽手機環節Susuca電話被抽中，她顯得非常緊張。Jojo從Susuca手機的定位，發現她從葵芳到過尖沙嘴，之後出現「missing visit」（消失的行程）紀錄，當事人解釋是手機應用程式出錯，但Jojo同Alan笑言不接受。

節目開始前各主持要交出手機，Susuca非常緊張工作人員會如何處置手機。

接着去到主題「捉姦」，Jojo即刻以專家口吻發言「冇女友可以笑住喺男友手機行出嚟」，她話一些經常覆message、手機不離手的男女最可疑︰「仲有個動作，你一望佢手機就向上slide（拉）同埋放喺枱面電話係咁反轉（面向下）。」不過Jojo亦試過因為檢查男友電話出事，她說︰「拎咗佢部電話，聽佢啲錄音，望返轉頭就大件事，男朋友兩行眼淚當街喊咗出嚟。」主持人都以為是心虛，Jojo卻話︰「乜嘢都搵唔到，佢喊係好委屈，以後都唔夠膽check。」

Jojo發現Susuca有可疑，出現一段「missing visit」。

Jojo接受訪問時講回當日情況，她說︰「我以前個ex嘅公司，有位女同事成日send啲腳相畀佢。」有日行街男朋友又同該位女同事互chat，Jojo終於忍不住搶了男友手機︰「我問佢『你夠唔夠膽畀我聽啲對話』，跟住就聽。啲錄音係唔理個女仔講乜都好，男朋友都係『哦』、『ok』hea答佢。再望返男朋友，已經見到佢兩行眼淚。嗰一刻我真係寧願check到有嘢。」Jojo話一直沒有check手機習慣，之後更加不敢。

Alan的貼士被指最hea，大懲罰要公開手機內容。

Alan提供的貼士是假如雙方同居，可以從性行為次數，來判定出軌與否。更可以提出到醫院檢查，他說︰「如果肯同你去，你就可以放心。」由於太過無稽，被一致裁定最沒有誠意，大懲罰是交出手機任睇。在手機相簿發現不少Alan自拍及大隻相。