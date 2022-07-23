最後禮物︱孖潘燦良合作好勞氣？　黃子華：健康差啲都做唔到！

黃子華和潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》昨晚（22/6）於演藝學院展開一連四十場演出，楊受成先生夫人，劉嘉玲、林嘉欣，余詩曼、蘇絲黃、金燕玲、蘇永康、蔡一智、徐濠縈、陳國邦、許靖韻等等均有到場支持，星光熠熠。

黃子華和潘燦良合作的《最後禮物》昨晚完成首場公演。

演出過後，一眾演員一同上台謝幕，接受觀眾歡呼及雷動掌聲，主辦單位英皇娛樂主席楊受成博士台上表示：「這個劇本來一月舉行，但因為疫情延遲六個月，多謝子華哥，燦哥，各位台前幕後工作人員，做得非常非常之好，多謝你地。多謝所有觀眾，聽監製Alex （馮貽柏）講，我哋這次幾乎係零退票。」 監製馮貽柏則說：「今次經歷疫情叫停，好多謝各位演員，子華，阿燦、導演、可以同我哋共同進退，排除萬難夾得番個期，成就今次演出。由我哋一月被叫停至今，退票率係真係近乎零。觀眾大家的支持，亦畀咗好大動力，我哋台前幕後堅持一定要做到今次演出，所以非常多謝大家。而我哋今次亦破咗一個紀錄，疫情期間開最多場次舞台劇。衷心多謝個天畀呢份禮物我哋，亦希望我哋之後可以順順利利，將四十場完滿成功演出！」

楊受成博士感謝台前幕後工作人員。

潘燦良說：「劇場需要觀眾，當延期時，我身邊朋友冇一個退飛，個個都同我講，死都揸住飛，等到我哋演出個日。今日終於見到大家，真心好多謝各位同我哋一齊堅持嘅觀眾。 我就識識哋演戲，但唔識講嘢，不如留番畀一個好識講嘢嘅人講，有請子華！」黃子華笑道：「識講嘢一啲都唔重要，最重要係識做人，所以我首先多謝楊受成先生先，各位真係唔係講笑，呢個騷停咗六個月，期間舞台有好多騷停咗，一停就冇咗，好陰功。要好有實力嘅人，先至可以係六個月後安排番做番咁多場。所以我代表成個團隊講一句，真係好多謝楊生。呢個戲，我同燦哥排第一、二日，佢已經同我講，呢個戲好勞氣，真係，呢個戲係一啲都唔容易，健康差啲都做唔到，感激成個團隊，我哋合作好愉快，非常感恩有這次機會，感恩大家（觀眾）冇走到，Thank you。」

潘燦良太太蘇玉華也有前來捧場。

黃子華演出過後，於後台跟少量來支持好友會面，個個都大讚佢是「神演出」、「100分」、「好到不得了」，子華接受訪時笑說：「神，係呀，我當自己係「神神」（神經個神）哋架啦！（咁你覺得自己幾多分？）一定重有好多進步空間，舞台係日日唔同分數，同拍電影唔同，舞台係日日唔一樣，觀眾互動，對手互動，自己狀態，個日血壓呀咁，都有影響，係一個好刺激一個活動。」講到每次演完，都見子華返入後台虛脫一樣，子華坦言的確係虛脫，「基本上做呢個戲，各位鐘意睇人疲倦係好抵睇，我試過綵排後開車回家，綵排地方同我屋企不過距離只需十分鐘車程，但我開咗五分鐘車之後，係攰到係一條最繁忙街道上面，同自己講 : 『算啦，掉低架車喺路邊瞓算！我頂唔到啦！』後來真係要泊停架車，休息一陣先再開番回家。」子華又話：「各位觀眾有機會來睇，睇過包你認同 係抵攰！哈哈。」

問到子華，咁攰咁，四十場點保養身體？「莊梅岩教我，每日只做一件事，只係做戲。我打算每晚八點開場，完場十一點幾番屋企，十二點瞓到第日早上七點九囉！咁應該夠休息。然後咪返來開工。」

一班好友前來支持黃子華。

潘燦良騷後表示，好開心終於等到今日一齊見觀眾，其實疫情煞停，都是不幸中大幸，隔半年大家沉澱一番，又有新體會，角色深化一一改善。講到子華話每次演出完好攰，阿燦話：「係呀，呢個戲真係唔簡單，雖然唔係一個人撐起。但主要我同子華，三個鐘戲，由進程由冇乜嘢發展到好激烈兩兄弟之間的爭鬥，真係每次做完都覺得好花功夫、花氣力，好勞氣。哈哈。我老婆已經搬定張按摩椅出廳畀我，因為每晚我收工返去，都話好攰，佢咪搬定出來等我可以按摩舒緩下。不過同一個咁好團隊合作，同子華對戲，係一件好享受嘅事，再攰都開心。」

編劇莊梅岩則說：「半年前我睇總綵排，當時知道第日冇得做，但大家都好齊心做到最好。等咗半年再做，我哋已經準備充足，依家緊張嘅係等觀眾反應。上星期我再睇子華綵排，發現佢對個角色好似好通，半年後深化左對角色了解，佢成個人鬆左，又放，唔知係咪冇o左偶包...哈哈，好到我好驚訝。咁阿燦我地既舞台皇子， 對佢表現當然係好滿意。