Patrick Sir帶囝囝玩木梯曝光3千萬豪宅　書房擁高11呎書櫃極奢華

Patrick Sir（林溥來）出名靚仔多金，他憑自己努力由補習天王跳到幕前，除了成為TVB近年御用主持之一，更是3間補習社的老闆及幼稚園校監，一向投資有道的他對投資股票、基金和地產牌等非常有心得，保守估計擁有近億身家！Partick Sir最近意外曝光自己的極奢華書房， 嚇呆網民！

人生大贏家！（IG/@patrick_sir_on_air）

好高呀！（影片截圖）

屋企都可以玩水！（影片截圖）

Patrick Sir與太太關宛珊（Kimmy）現時弄子為樂，不時曝光大圍壹號雲頂的3千萬豪宅，大圍壹號雲頂屬於豪宅屋苑，地勢較高，環境清幽且享有超開揚靚景，每戶均設有露台，樓底接近11呎高，無論是客飯廳和睡房都十分寬敞，室內間隔亦相當實用。屋苑更曾於去年獲康文署頒發的「2018最佳園林大獎」金獎，景觀一流。而Patrick Sir的豪宅是一個面積1,123平方呎單位，屬3房連套房間隔，另連2293平方呎花園。二人不時在花園放狗、游水和曬太陽，非常愜意！由於樓底接近11呎高，Patrick Sir的書櫃非常高，需要木梯的幫助！而房中亦大方典雅，貴氣十足，與書桌互相呼應，書香氣息十足。

點撃下圖睇Patrick Sir以近3千萬購入大圍壹號雲頂一個特色戶：