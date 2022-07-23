金曲頒獎禮｜MIRROR有獎拎照缺席　何重恩：想做個訪問佢哋都話忙

《香港金曲頒獎禮2021/2022》籌委會召集人何重恩和TVB Music Group行政總裁張仲恒今日（23/7）現身電視城出席《香港金曲頒獎禮2021/2022》表演項目綵排。提到有指人氣男團MIRROR以及部分歌手以不同理由拒絕出席頒獎禮，因此惹起不少網民質疑頒獎禮的公平性、認受性時，何重恩便說：「大家可能唔理解，我哋係冇得傾話去就你得唔得閒嚟，來決定你有冇獎攞。只要你有咁嘅成績，無論你出唔出席頒獎禮，我哋都一樣頒畀你。（如何界定成績表？）我哋會有好多業界嘅分數計落去，亦會有公眾投票等等，咁所以大家放心，聽晚睇就會自己嘅偶像能夠攞到幾多成績，唔好未睇就話冇。」

MIRROR拒出席《金曲頒獎禮》公平性受質疑 李志剛：崔建邦代攞囉

至於MIRROR是否確實缺席出席頒獎禮？何重恩無奈說：「其實同ViuTV管理層一直都有溝通聯絡，就好似尋日我打過畀佢哋話想搵佢哋做個訪問，但佢哋都話好忙，咁都冇辦法。」而身旁張仲恒接著說：「其實佢哋之前係答咗話唔嚟。我諗唔好擺喺某一個唱片公司或歌手度，喺籌委會上我哋係會邀請所有唱片公司，但明白到有好多因素部分歌手係出席唔到，例如檔期工作等等。咁所以我哋會用我哋嘅機制去頒發獎項。」