拆你個夢｜九十後解夢師Binky辛巧琪　真身係高學歷性感人妻

ViuTV全新節目《拆你個夢》將會於下星期一（25日）起，逢星期一至五晚上11時播出，並由杜如風（Helen）、ERROR成員保錡和王頌茵（Kathy仔）擔任主持。節目內容會以嶄新手法將夢境化成影像，再以搞笑方式替藝人重返夢境，嘉賓包括何超儀、七仙羽師傅、Collar成員Day（許軼）和Ivy（蘇雅琳）、關智斌（Kenny）等等，解夢專家Binky（辛巧琪）更會為他們拆解夢中迷思，並解開他們的心結，而Binky的出場吸引到不少人注意。

Binky是節目中的解夢師。（IG/@binkysun）

現年32歲的Binky瓣數多多，除了是解夢師之外，更是香港電台主持、音叉治療師、註冊催眠治療師及導師、最年輕的衛生署愛滋病顧問局委員、中西區民政事務署堅石分區委員會副主席等等。此外，她更考獲了死亡學證書、情緒病及認知行為治療高級證書等多種資格，非常厲害。

除了讀書之外，Binky還很擅長做運動。pole dance都難佢唔到。（IG/@binkysun）

Binky畢業於珠海學院新聞及傳播學系，隨後成為香港電台的主持人，至今已有接近十年的經驗，《生活存關愛》、《抗疫快訊》、《議事論事》等等節目主要由她負責。不過Binky非常好學，學士學位並沒有為她帶來滿足感，因此她還攻讀了香港城市大學媒體文化碩士學位，在2019年經歷長達八個月的輔警訓練，成為輔警。去年更成為西班牙的Catholic University of Murcia的教育博士生，更可見她無論在興趣、學業還是工作都處理得非常好，可以說的上是高學歷靚女，不過在讀書時期還是成為社會人，Binky的人生並不是一帆風順。

Binky好有愛心，會去沙灘執垃圾。（facebook/@）

原來Binky曾經透露自小已經患有讀寫障礙及專注力不足(ADHD)，因此無論在學習上還是工作上，當她需要仔細閱讀文字時，都是不少的挑戰。此外，Binky在破碎及家暴的家庭中成長，一度令她患上抑鬱症及焦慮症，不過她不但沒有放棄自己獲得以上成就，還成立了自己的教育中心，分享自身經歷，教導學院面對困境。在感情方面，Binky與港台節目導演張騫（Rex）因工作而撻着，於2018年拉埋天窗。Rex亦非常犀利，憑執導港台節目《全民動起來》，奪得《第50屆美國國際電影及電視節》節目金獎和最佳作品獎。

Binky宜家係幸福人妻。（IG/@binkysun）

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