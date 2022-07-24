黃夏蕙終揭移民美國真相　親解緊張上頭炷香原因自爆有錢過祥嫂

現年91歲的黃夏蕙早前宣布將於下月11日與老公潘炳烈移民美國，她今日（24日）接受港台節目《舊日的足迹》主持車淑梅的訪問時就透露，其實自己早年在居於美國的女兒擔保下已移民美國：「係我唔肯返去，都係香港好，我每次美國表演完都返嚟，始終香港係我個家。依家我連美國身份證都冇。」她表示將會在本月30日舉行大型歡送會，又強調：「我今次唔係等於移民，但唔會呢頭去嗰頭返，會順便做巡迴演唱會，之後就同我先生去玩，以前邊有得去美國玩，做完嘢又趕返香港做嘢。」原來她今次主要是去美國會做巡迴演唱會。

藝人黃夏蕙接受電台訪問。（香港電台圖片）

夏蕙姨稱今次到美國並未定回程日子，但心目中最想趕及回港上頭炷香。她還應承了黃大仙，希望趕及明年回港，可以扮「兔女郎」穿短裙、戴頭箍性感打扮上頭炷香，否則就會去美國三藩市的黃大仙廟上香。提到為何如此着緊要上頭炷香，夏蕙姨解釋她每年必定去上頭炷香是因為迷信。她說：「初時我哋四個好朋友，司徒關佩英、鄧碧雲同鳳凰女會去，祥嫂（洪金梅）偶然都會到。有一年司徒關佩英冇去，嗰一年佢自殺；又有一年鄧碧雲入醫院，結果冇去，又出事；鳳凰女去咗美國冇去到嗰年，又傳嚟噩耗；嗰一年祥哥祥嫂有去，但係第二年冇去，又出現家變。我好驚好驚，每一年佢哋唔去，我都一定要去。」

黃夏蕙好緊張要上頭炷香。(資料圖片)

夏蕙姨表示自己上一次去美國是2019年，甫下機便接獲祥嫂入院繼而離世的消息，她謂當時不能置信。她憶述祥嫂17歲時兩人便認識，形容對方為完美女性，事事以家庭為重：「嗰陣時祥哥日日都要食燕窩，佢親自揀得好乾淨。祥哥食完，佢用啲水撈一吓煲底就自己飲。」她又重提1996年祥嫂家變事件，夏蕙嫂經常陪伴祥嫂左右，卻被指博出位、博見報，夏蕙姨說：「其實越見報就越驚，行就行先、死就死先！好彩我屋企人從來都冇畀壓力我，知道我做嘅一定啱。到而家我都冇後悔幫佢，我哋係好姊妹。當時啲人話祥嫂嘅身家一定畀晒黃夏蕙，哈哈！其實我仲有錢過佢，嗰陣我老公胡百全一個月畀我10萬蚊生活費。」

夏蕙姨陪祥嫂拜祥哥。(資料圖片)