林盛斌Bob大女霏霏爆曾有輕生念頭：嗰陣時就好大壓力好想死

42歲林盛斌（Bob）主持能力出眾，口才了得玩得捱得相當入屋，但也惹來不少網民Dislike，連帶老婆及4名子女都受到攻擊。大女林霏兒（霏霏）去年尾曾撰下千字文為爸爸護航，行文流暢得體，近日在IG玩你問我答時，竟自爆曾出現自殺念頭令人嘩然。

BOB大女曾自卑「覺得好樣衰」 霏霏高EQ獲讚：好身材根本冇定義

Bob一家六口 。（IG：@pearlwong）

霏霏開設個人IG帳戶後，大多在限時動態發文，日前開設「心事台」與網友你問我答，回應一位皮膚差而自卑的網友時，分享自己都曾因身形陷入自我懷疑：「鬆身衫我著咗好幾年，你要去欣賞下自己嘅美，搵下啱自己身形嘅衫，適當嘅露可以建立好多自信。我之前因為呢一樣嘢所以要見社工，但發現其實自己先可以解決到自己呀﹗」

Bob林盛斌大女霏霏已14歲。（IG：@BOBLAM）

留言中提到霏霏曾因事見社工，她更自爆曾有輕生念頭：「我都幾早熟，我四年班左右有一種自殺嘅念頭，嗰陣時就好大壓力好想死。當時嘅我剩低坐咗喺度諗，究竟我咁樣做其實係咪真係有效？我咁樣逃避真係解決到現況咩？解決唔到，所以我就尋找自己嘅興趣！每個人都有一個自己嘅世界，唔好抱怨試吓搵佢出嚟吧。」

BOB林盛斌大女霏霏自爆曾有過輕生念頭。（IG：@fayelammm）

曾有輕生念頭一事，部分網友轉向攻擊爸爸Bob，令霏霏不禁再次發聲維護家人：「至少喺我眼中，佢喺凌晨返屋企，做完嘢流晒汗，返到嚟入嚟我地間房，望我地幫我地執嘢，一有空閒時間同我地出街去沙灘去食大排檔。對唔住但係如果你唔鍾意我老竇嘅，fxxx off I do not care（其實仲有好多嘢想講但係費事）。」

霏霏發聲護爸爸BOB林盛斌。（IG：@fayelammm）

+ 32

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288