林盛斌Bob大女霏霏爆曾有輕生念頭：嗰陣時就好大壓力好想死

42歲林盛斌(Bob)主持能力出眾,口才了得玩得捱得相當入屋,但也惹來不少網民Dislike,連帶老婆及4名子女都受到攻擊。大女林霏兒(霏霏)去年尾曾撰下千字文為爸爸護航,行文流暢得體,近日在IG玩你問我答時,竟自爆曾出現自殺念頭令人嘩然。

BOB大女曾自卑「覺得好樣衰」 霏霏高EQ獲讚:好身材根本冇定義

Bob一家六口 。(IG:@pearlwong)

霏霏開設個人IG帳戶後,大多在限時動態發文,日前開設「心事台」與網友你問我答,回應一位皮膚差而自卑的網友時,分享自己都曾因身形陷入自我懷疑:「鬆身衫我著咗好幾年,你要去欣賞下自己嘅美,搵下啱自己身形嘅衫,適當嘅露可以建立好多自信。我之前因為呢一樣嘢所以要見社工,但發現其實自己先可以解決到自己呀﹗」

Bob林盛斌大女霏霏已14歲。(IG:@BOBLAM)

留言中提到霏霏曾因事見社工,她更自爆曾有輕生念頭:「我都幾早熟,我四年班左右有一種自殺嘅念頭,嗰陣時就好大壓力好想死。當時嘅我剩低坐咗喺度諗,究竟我咁樣做其實係咪真係有效?我咁樣逃避真係解決到現況咩?解決唔到,所以我就尋找自己嘅興趣!每個人都有一個自己嘅世界,唔好抱怨試吓搵佢出嚟吧。」

BOB林盛斌大女霏霏自爆曾有過輕生念頭。(IG:@fayelammm)

曾有輕生念頭一事,部分網友轉向攻擊爸爸Bob,令霏霏不禁再次發聲維護家人:「至少喺我眼中,佢喺凌晨返屋企,做完嘢流晒汗,返到嚟入嚟我地間房,望我地幫我地執嘢,一有空閒時間同我地出街去沙灘去食大排檔。對唔住但係如果你唔鍾意我老竇嘅,fxxx off I do not care(其實仲有好多嘢想講但係費事)。」

霏霏發聲護爸爸BOB林盛斌。(IG:@fayelammm)

求助網站和熱線:

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線:23892222

醫院管理局精神健康專線:24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線:23820000

利民會《即時通》:35122626

明愛向晴熱線﹕18288