呂爵安拍VLOG請「小如豬」做助手　慘被彈演技一般：喺屋企都係咁

男團MIRROR成員之一呂爵安（Edan）昨天（24日）於個人YouTube Channel發布了一條VLOG，這條VLOG發布短短13小時已經有11萬人點擊觀看，可見Edan人氣非常高。由Edan主演的《闔家辣》票房超理想，一周已突破1500萬 ，票房成績理想，Edan更專登拍VLOG帶一眾網友看他在拍攝《闔家辣》時候的幕後花絮。

拍返工VLOG。（YouTube）

Edan戲中的屋企是在成豐片場拍攝，他先賣一個關子，表示影片中會請來神秘小助手幫忙拍攝當日的工作流程。而Edan到達片場後，與一眾梳化服打招呼過後，Edan手拿著電話對著鏡子拍下化妝師幫他整造型，期間更差點睡著。

化妝。（YouTube）

然後Edan便帶大家參觀在戲中的屋企，包括客廳、主人房、Coba房間、廚房等。在等待開拍期間，Edan先休息一下，補充睡眠，笑言：「今朝call好早，所以琴日冇乜點瞓。」

到了放午飯時，Edan的神秘嘉賓終於出場，就是他的妹妹「小如豬」，Edan用非常Chok的聲音介紹妹妹出場，更說這麼好探哥哥班，小如豬無奈的說是被迫，兩兄妹吵鬧一陣過後，小如豬用絕招鬧Edan，「即係你依家唔想見到我啦」，Edan立即投降說出：「想」。

小如豬充當一日助手，負責拿著手機拍攝哥哥，Edan趁這時間問了妹妹一個問題，指他是否常常在家中做家務，小如豬大爆：「係就奇啦，哥哥乜都唔做。」當談到演技，小如豬絲毫不給面子Edan，坦言：「一般啦，（有冇驚喜畀到你？）冇呀，喺屋企都係咁啦，你鍾意啦」。