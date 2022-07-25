59歲歐錦棠離巢多年爆與TVB不歡而散：出咗四封律師信畀我

59歲歐錦棠入行32年，近年主力向舞台劇及Youtube發展。當年入選第1屆亞洲電視訓練學院，在亞視再到TVB工作15年拍下多套劇集，至2016年回復自由身，他首度談及當年離巢不歡而散傳聞，更承認收過TVB四封律師信。

歐錦棠孖老婆萬斯敏受邀擔任好友楊紹鴻、文頌嫻電台節目《一起走過》嘉賓，幾位亞視之友聚頭傾得相當興奮。

歐錦棠孖老婆萬斯敏受邀擔任好友楊紹鴻、文頌嫻電台節目《一起走過》嘉賓，幾位亞視之友聚頭傾得相當興奮。原來入行契機自小已種下：「入行因為鍾意睇戲演戲，爸爸每個星期帶去睇戲睇西片，哥哥家姐睇國語片，嗰個年代算好幸福。1989年入選第1屆亞洲電視訓練學院，畢業後1990年即加入主持工作。婦女節目有機會訪問吳宇森、林青霞、三毛等，好難得嘅機會。」但其後想由主持轉演員卻被亞視雪藏：「感謝梁天叔提攜，佢搵返我出嚟拍劇，《我來自潮州》搵個位畀我做。」

歐錦棠訓練班畢業後一直擔任主持工作。（歐錦棠 FACEBOOK）

提起當年離巢TVB，歐錦棠直認是不歡而散：「96年開始做舞台劇，越做越喜歡，初初每年一部，加加吓試過一年做四部，投放好多心力，攞假小問題就同劇組講，試過做完舞台劇返嚟再拍劇，好多時大家就到，有啲唔係好順利，公司就叫攞假去演，講明係係無人工，佢以為無人會肯，咁我就攞三個月假去做舞台劇，係無人工。結果有次攞假去同智叔拍電影《魔警》，搞到隻眼爆微絲血管，成隻眼鮮紅色。」

歐錦棠在TVB工作15年拍下多套劇集。（歐錦棠 FACEBOOK）

歐錦棠2013年同廖啟智拍電影《魔警》一場戲後左眼嚴重爆血管。（歐錦棠 FACEBOOK）

受傷後歐錦棠實在無法出鏡，TVB再要求取無薪假，中間曾拍4集節目講漫畫卻收到藝員科電話指不計騷，埋下離巢伏線：「隻眼幾個月之後就好番，我就一路攞假去做舞台劇，有個劇見埋監製又話就到，藝員科又話就唔到。（公司覺得唔聽話？）絕對係，嗰次係不歡而散，佢未開鏡我就唔拍，惟有又繼續攞假，跟住佢哋出咗四封律師信，要我返去拍劇，唔係消假，而我直情唔睬佢，但我仲爭年半約，理論上要還騷畀公司，佢哋都無符，主動同我解約，唔使還騷。深深覺得有人喺後面幫我，我唔知係邊個，多謝佢，無人試過唔還騷就走，年半約等如幾多個騷？成過百個…，我斗零都無出過，係第一次暢細咁公開講，今次借大氣電波多謝呢個恩人。」