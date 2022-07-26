戀愛Staycation｜35歲Stan言行惹關注　網民笑言：大男人決戰港女

ViuTV真人騷《戀愛Staycation》由強尼（許博文）、陳俞希（Hailey）及許寶恆（Alice）擔任節目主持，節目有四男四女會在一間獨立的大屋中共同生活約十天，參加者中有健身教練、模特兒、拳擊教練等，他們將會透過不同活動互相了解性格，而觀眾則看看他們是否會擦出愛的火花，昨日（25/7）播出第一集後，觀眾逐漸了解到他們的性格，而參賽者Stan的言行亦引起了網民關注。

Stan直言自己是傳統的大男人。（節目截圖）

在節目的開頭四位男嘉賓先做自我介紹，大部份都會簡述自己的性格及參與節目目的，主要是希望可以擴闊社交圈子及結識女朋友，而Stan的介紹卻與其他人有些不同。現年35歲的Stan是節目中年紀最大的男參賽者，他簡介自己後，便非常直接表示自己是比較傳統的大男人：「係想生仔多啲，我覺得生女嘅話，我好似參與唔到入去。」非常直接！

Stan與「飄忽姐」甄茵（YanYan）第一次見面時，引起最多觀眾關注。（節目截圖）

當中最多觀眾關注的地方是，Stan與「飄忽姐」甄茵（YanYan）第一次見面時，二人因為要去大屋Staycation所以攜帶着大篋，而YanYan見到對方後就表示：「我仲諗着叫你拎添，原來你行李咁重。」而這一句就令到Stan面色一沉，隨後的氣氛又因為二人素未謀面而變到好尷尬。這個情節引起不少人討論，有觀眾認為Stan真的如他所說很大男人主義，沒有幫女嘉賓的意識，亦有另一部份的人表示，YanYan是非常典型的港女，怎麼會一見面就會叫男生幫自己拎，表示兩位都好有問題，而主持人強尼表示女方可能是在開玩笑，認為Stan太過認真。

網民評論。（Facebook截圖）

之後，七位嘉賓到達將要短暫逗留十日的大屋後，三位女嘉賓紛紛表示對Stan沒有好感及沒有什麼印象，當中「杞子」鄭杞瑤（Kylie）與「雀仔」鄧亦雯就表示可能是沒有太多的接觸，而YanYan就認為Stan太計較：「分工時候，我覺得佢唯一關注嘅地方就係清潔要做到咩程度」，「就算我一開始好鍾意佢，我會唔知點解......扣分，對呢個男仔嘅印象愈來愈差。」

YanYan剖白自己對Stan的印象。（節目截圖）

其實Netflix《雙層公寓》亦是同類型的實景節目，當中的女參賽者木村花因為節目播出後遭到網民攻擊而自尋短見，因此在ViuTV的社交媒體中，有網民就勸觀眾看節目時不要太認真，認為當中有劇本及人物設定，亦擔心大量負評出現會導致類似事件發生。

點擊下圖YanYan初次與Stan見面時的尷尬場面：