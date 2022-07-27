MIRROR演唱會｜Frankie跌落台鏡粉心痛　林作：相信是最紅的一次

人氣男團MIRROR昨晚（26/7）舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》紅館騷第二場時發生意外，成員Frankie（陳瑞輝）在講Talk環節中不慎從一米高台跌下，而被譽為「抽水王」的林作就在社交媒體上表示：「我不怎麼知道Frank是誰。但我記得卓別林說過，在舞台上跌倒的那一下子，會比起你多麼暢順地表演出彩排好的東西獲得遠遠更多的掌聲。」又言：「我相信這是Frank最紅的一次。」而此番言論明顯惹怒不少鏡粉，並被他們圍插。

Frankie在IG限時動態中展示自己傷勢。（Instagram/@frankie729）

不過，林作隨後就再次發文表示，網民對於他的行為斷章取義，澄清自己並不是在批評Frankie：「我只是在指出這是典型卓別林名言的一個例子。你的一切努力，都不如一次意外般讓人關注、鼓掌、認識。」又表示自己的行為只是希望能引起大家的思考：「藉由事件，思考人生，有何不可？為什麼一定要如此膚淺覺得我僅僅是在抽水？我更像是個 public intellectual，希望引發大家思考而已。」不過網民明顯不接受他的解釋，更有人留言表示：「做人要有口德。」

林作澄清自己並不是在抽水。（IG/@jolamchok）

香港人氣男團MIRROR在前日起舉行一共10場的演唱會《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，雖然直到今天（27/7）也只是僅僅完了兩場騷，但卻引起粉絲的嚴重不滿，原因是紅館內的安全問題備受到關注，擔憂12名MIRROR會有表演過程中受傷，而在昨晚（26/7）的演唱會中，成員Frankie在講Talk環節中不小心叉錯腳，從一米高台跌下來，令鏡粉極度心痛。

MIRROR演唱會｜Frankie意外跌落台 粉絲尖叫極擔心