曾國祥爆曾志偉愛收藏咸濕漫畫　表哥馬時亨疑惑：你使唔使呀？

曾志偉和曾國祥日前父子檔去到由港鐵前主席馬時亨以及林以諾牧師主持的清談節目《 以時相聚》做嘉賓，節目一開首林以諾牧師更指馬時亨和曾國偉兩表兄「似樣」，但就遭到兩位否認，曾志偉更直言：「點睇都唔係好……」林以諾牧師唯有笑稱：「都係有眼耳口鼻。（咁又係！好眉好貌！）」馬時亨更透露他與曾志偉是首次一同上電視做訪問外，而曾志偉又稱兩父子同樣是首次同場做訪談：「冇乜人可以訪問到我哋兩個，唔係因為我哋難，係因為時間好難夾到，佢（曾國祥）又唔係好鍾意幕前，佢鍾意幕後。」

前高官馬時亨原來係曾志偉表哥！（影片截圖）

二人關係好好！（影片截圖）

當中，據為無綫（TVB）總經理的曾志偉更大爆馬時亨非常抵用：「冇人收你咁少錢，你嚟打爛我哋啲飯碗，做主持收咁少錢，第時啲老闆話收咁少錢又做得咁好，你係咪都要收少啲？佢點同呢？又唔自在，呢啲叫風流工。」而二人再爆曾在上海的一段經歷，曾志偉講道：「嗰陣我拍緊《十月圍城》佢嚟我嗰間酒店車程要一個鐘，佢打俾我話身邊坐咗個上海李嘉誠，佢想搵你做代言人，我話嘩，介紹生意俾我，即刻出嚟即刻出嚟！但佢唔知我當時拍完戲，啱啱同一班好耐冇見，午馬、元彪呀，好難得喺異地相聚，就開始約食飯，仲劈緊添，飲緊酒！當時，我架車嚟車我要等半粒鐘，去佢嗰度一粒鐘，令我飲多咗半個鐘，呢半個鐘就傷啦，我好有誠意呀，照上車，但一上就瞓咗，但電話響冇人聽，去到司機見冇人接，又車返我去基地，搞到人哋等到半夜2點，令佢失信於人。」

曾志偉得罪上海李嘉誠！（影片截圖）

曾志偉多應酬！（VCG）

而曾國祥更是不遑多讓大爆曾志偉的私下愛好：「細個我同細佬就會摷我老豆啲嘢，佢唔喺屋企就會摷佢啲書呀，摷佢啲劇本，最開心就係摷到佢啲咸濕漫畫。（馬：你睇咸濕漫畫？你使唔使呀？曾：咩使唔使？你送俾我。）又唔會覺得好驚訝，嗰陣都已經7、8歲，朋友都中學已經好咸濕，唔會好好奇，但都驚訝自己老豆都有啲咁嘅嘢。曾志偉接著補充：「我哋拍戲要做資料搜集，拍到呢啲戲好多嘢我哋唔識。」