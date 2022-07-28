姜大衛無悔棄高薪轉做演員　由影帝變綠葉王：我們需要向現實低頭

現年75歲的姜大衛（John哥）近年在多部劇集中都展現出超班演技，實力毋庸置疑，從影多年的他在《萬千星輝頒獎典禮2021》上獲頒「萬千光輝演藝大獎」，更在發表感言時表示暫未有退休計劃：「做演員冇退休呢兩個字，身體會話畀我聽幾時退休，但佢而家未話畀我聽，所以我未退休住。」近日John哥接受內地傳媒訪問時，大談自己的演藝生涯，更直言早已將演員視為終生事業。



姜大衛（John哥）早已將演員視為終生事業。（影片截圖）

John哥在《萬千星輝頒獎典禮2021》上獲頒「萬千光輝演藝大獎」。（視覺中國）

4歲做童星入行的John哥，19歲由哥哥秦沛引薦加入邵氏做龍虎武師，其後再轉做演員，1970年更憑電影《報仇》奪得《第16屆亞洲影展》最佳男主角，成為香港影史上首位「亞太影帝」！John在訪問中就提及由龍虎武師轉做演員的經歷：「我們做武師的時候，第一個想法是很賺錢，每個月能夠賺很多錢，當時香港來說，能夠賺到四五千塊港幣一個月的，已經是很高薪的。我從武行轉到去邵氏公司去做演員那段時間，我覺得我這一生就是要做演員了，所以我那個時候決定不要那個幾千塊錢一個月，拿幾百塊錢一個月去做演員，那個時候我已經決定演藝就是我的畢生的這個事業。」

John哥曾憑電影《報仇》奪得《第16屆亞洲影展》最佳男主角。（電影海報）

重溫John哥早年演出：

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近年回流電視圈的John哥，已由主角變綠葉王，雖然長做配角，但他就十分豁達：「我很少想以前，如果我平常從頭到尾我都去想我當時做主角的時候我怎麼樣，我那個時候多少錢一部戲，我現在才多少錢一部戲，如果這樣想的話，我覺得會瘋掉。」他更勸年青演員無須強求做主角：「有時候我們需要的是向現實低頭，我們不能夠強求，沒有人看我，我還去演主角，自己可能一部兩部就永遠在這一行消失。除非你是不喜歡這行，好在我喜歡這一行，我能夠有戲演就已經很開心了，可是如果到我真的只能演路人甲的時候，我告訴你，我還是會去演，我不會放棄的，路人甲也可以演得很好，也可以演得很出色。」

永不言休！（影片截圖）