姜濤粉絲控訴「姜濤國際歌迷會」處理不當　竟有人假扮偶像本人？

組合MIRROR的紅館演唱會正式開鑼，演唱會一票難求，掀起撲飛潮。早前《香港01》報道過收到有粉絲報料指早前經「姜濤國際歌迷會」購買MIRROR演唱會門票，最後收到歌迷會通知，指因為有人舉報他們涉嫌炒飛，所有門票均被Hold起，在無法提供門票的情況下，歌迷會會全數退款給受影響粉絲。不過仍有部分粉絲就認為歌迷會交代不清，追問一日亦沒得到詳細交代，亦擔心資料外泄等等的問題。就此事，《香港01》再接獲另一粉絲A小姐報料，提出對「姜濤國際歌迷會」的不滿和5點指控。



至於「姜濤國際歌迷會」Admin的回應，可以查看另一篇文章︰

「姜濤國際歌迷會」激動澄清已退回飛錢︰我哋冇呃到人又冇賺到錢

MIRROR的紅館演唱會——《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》一票難求。（梁碧玲攝）

首先，有關經「姜濤國際歌迷會」購買MIRROR演唱會門票的問題，她表示當時MIRROR十二子的歌迷會亦有幫忙買飛，而她見「姜濤國際歌迷會」亦有抽獎買飛，就參加了抽獎，抽中了的人就可以去畀錢買飛，「去到嘅時候，佢從來都冇逋過話買燈牌，就叫我哋帶現金，WhatsApp叫我哋最好帶$1280、$120手續費同$200燈牌，我就唔知道原來個燈牌係一定要買，必需要買，我係上到去先知，你唔買燈牌就冇飛。」最後「姜濤國際歌迷會」退錢，A小姐質疑︰「應該就真係本身有人畀飛佢哋，跟住係唔知炒燶咗定點樣，最後話就話退錢俾我哋，佢有退嘅，佢有退嘅，但係嗰段時間，由我哋真係畀錢到退錢嗰時已經成個幾兩個禮拜啦，咁唔知佢攞咗啲錢嚟做咩。」她又質疑到底對方有沒有整過燈牌。

A小姐又指「姜濤國際歌迷會」「從來都冇透露過係咪ViuTV嗰邊畀飛。」她又表示當時有人在Group向Admin提問，但沒有人回覆和解釋，再有人提出個人資料私隱的問題時，然後就會有人出來表示「Admin都好辛苦」、「都退咗畀你哋啦」等等，「總之一有人問呢啲嘢，就會有其他人出嚟洗版。」A小姐直言歌迷會已將飛錢全數連燈牌和手續費退回。

姜濤國際歌迷會曾於2021年10月發出公告，指歌迷會轉手，已非由K小姐和J先生管理，而是由另外的人管理。（IG@keungto_ifc）

A小姐提出的第二點是質疑「姜濤國際歌迷會」以明星歌迷會之名去賺錢，直言︰「佢哋每段時間就會轉明星，上一期係菊梓喬，賺得差唔多就轉人，背後嘅admin全部係同一班人。」A小姐提出「姜濤國際歌迷會」的其中一個創辦人是K小姐和J先生，而二人是表姊弟的關係，A小姐指在去年10月時，「姜濤國際歌迷會」在社交平台發公告指K小姐已在2021年7月逝世，而歌迷會會由其他人接手，A小姐說︰「佢就話佢已經逝世，但係佢係可以喺同期間唔同嘅日子裏面開黎明嘅歌迷會，佢話就話逝世，但係佢不停仲會開其他嘅歌迷會。」但自A小姐表示自2020年開始就發現一些由K小姐和J先生開的歌迷會。有關現在的「姜濤國際歌迷會」的回應，他們則表示自己也是接手的人，關於上一手的admin的情況，其實都是從別人口中聽回來，所以也不太清楚。

點擊下圖看看A小姐提供的截圖︰

此外，A小姐表示「姜濤國際歌迷會」並非姜濤認證的「姜濤香港後援會」，她說︰「（『姜濤國際歌迷會』）會出啲公仔，但係嗰啲公仔我知佢唔係（『姜濤香港後援會』）嗰邊出，咁佢就會扮嗰啲公仔，就叫人去邊度邊度買，咁就有好多唔知情嘅fans就會去佢嗰度買，但佢嗰啲公仔係成300幾蚊一隻，特登會賣貴啲，同埋如果有啲人send返正版嗰啲入group，佢就會有幾個佢哋自己嗰啲人就會講『呢個唔係我哋會㗎，唔該你刪咗啲相佢啊』。（個樣一樣？）抄囉，有啲唔同嘅，但係佢又係改嗰啲叫『小姜姜』、『小濤濤』、『小姜Man』嗰啲。」

「姜濤國際歌迷會」推出的「小姜man」公仔。（IG@keungto_ifc）

「姜濤香港後援會」推出的「小姜姜」、「小濤濤」公仔。（IG@keungshowhkfanclub）

另外，A小姐指「姜濤香港後援會」的Telegram通訊群組是真的有姜濤本人在內，她說︰「咁本身『姜濤國際歌迷會』係WhatsApp Group嚟，佢又特登開咗個Telegram，搵個人喺入面扮姜濤。其實你喺IG都會見到，佢出咗個公告聲明，同另一個C字頭嘅Admin割席，就話嗰個人處理得唔好，因為其實個姜濤係佢哋扮出嚟，咁當有人發現嘅時候，佢就求其搵個人出嚟祭旗。」不過，「姜濤香港後援會」Admin亦回應並指出事件另有內情。

至於「姜濤國際歌迷會」Admin的回應，可以查看另一篇文章︰

「姜濤國際歌迷會」激動澄清已退回飛錢︰我哋冇呃到人又冇賺到錢

「姜濤國際歌迷會」澄清有人假扮姜濤一事。（受訪者提供）

A小姐又表示，當有姜糖指出兩個歌迷會的分別之後，和「姜濤國際歌迷會」在處理代購演唱會門票時有不足的地方時，曾有Group內的Admin和疑似是歌迷會圍內的人甚至惡言相向，講粗口鬧人，A小姐指甚至有人會打電話騷擾該名發言的姜糖，「總之一有人講真話佢就騷擾。」A小姐最後補充︰「因為正式後援會嗰邊，要申請入Telegram群組嘅時間係要半年，所以好多人都唔知就會入咗呢個，入咗『姜濤國際歌迷會』，想澄清返佢哋係兩個唔同嘅會。」

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