「姜濤國際歌迷會」激動澄清已退回飛錢︰我哋冇呃到人又冇賺到錢

組合MIRROR的紅館演唱會掀起撲飛潮。另一篇文章提及《香港01》接獲粉絲A小姐報料，提出對「姜濤國際歌迷會」的不滿和5點指控。而《香港01》記者聯絡到「姜濤國際歌迷會」Admin，她逐點作出澄清，希望為歌迷會討回公道。



至於報料粉絲A小姐的指控，可以查看另一篇文章︰

姜濤粉絲控訴「姜濤國際歌迷會」處理不當 竟有人假扮偶像本人？

MIRROR演唱會一飛難求，姜濤的粉絲自然也周圍撲飛。（資料圖片）

首先，有關經「姜濤國際歌迷會」購買MIRROR演唱會門票的問題，A小姐表示抽中門票之後，歌迷會方面要求他們付門票的價位，即是$1280或$880，再加$120手續費和$200燈牌，她又質疑到底歌迷會到底有沒有整過燈牌。Admin說︰「咁佢係咪退咗錢啊？（係）咁嗰時佢就買咗飛、一個燈牌同埋手續費，咁個燈牌我哋就話連埋個飛一齊畀佢，而家結果乜都冇畀到佢，所以咪退晒畀佢囉！我哋啲燈牌到晒啦，全部喺一個地方，因為啱啱演唱會，但係因為我哋畀唔到個飛佢，所以個燈牌都冇畀到佢，都冇收到錢。」她直言既然已退錢，那其實已經解決了問題。

「姜濤國際歌迷會」就買飛事件亦曾作聲明。（IG@keungto_ifc）

「姜濤國際歌迷會」的燈牌。（IG@keungto_ifc）

另外，A小姐表示當有姜糖指出兩個歌迷會的分別之後，和「姜濤國際歌迷會」在處理代購演唱會門票時有不足的地方時，曾有Group內的Admin和疑似是歌迷會圍內的人甚至惡言相向，講粗口鬧人，打電話騷擾人。Admin回應說︰「梗係唔會啦！我想講我哋係有踢人哋出Group嘅，不過佢不停喺個Group入面滋擾同埋搞事，係咁話『你快啲出嚟交代啦！』跟住啲會員投訴。」如果觸犯了Group的規矩，就會被細Group的谷長移除。她又強調︰「騷擾係完全冇嘅，因為delete咗就完全冇咗佢電話，如果騷擾，你叫佢畀返證據，我哋係冇任何人打畀佢哋騷擾佢哋嘅，一定冇！呢個肯定嘅！至少我自己冇啦，同埋我相信我哋啲谷長同埋其他Admin都冇做呢件事。」

「姜濤國際歌迷會」的另一款燈牌。（IG@keungto_ifc）

第三，A小姐質疑歌迷會有Admin在Telegram的群組內有人扮姜濤。Admin透露了原來是有內情，她亦想藉此澄清，「咁有個C小姐，我哋呢一班Admin都係上年接手嘅，咁佢都比較算係元老，但佢會好偏激，佢會有時做咗啲嘢我哋都唔係好明，開頭我哋包容佢，一嚟佢喺度好耐，二嚟佢真係好鍾意姜濤，但好多時佢做咗啲嘢出嚟我哋好多人都唔認同，可能成日嗌交啊啲group入面，或者鬧人啊，於是我哋冇編排佢做任何谷長嘅位置。」而他們平時主要在WhatsApp群組聊天，很少用Telegram群組，於是將Telegram群組交給C小姐處理，C小姐就將自己的帳戶名稱改為「姜濤國際歌迷會」，「佢可能每講一句嘢，都代表咗我哋會，但係可能我哋唔係好知，或者唔係好理嘅。」

直到有一日，有一個叫「姜濤」的人入group，引起group內的人討論，他們叫這個人不要扮姜濤，而C小姐用「姜濤國際歌迷會」的帳戶跟人爭執，又說︰「你點知佢唔係啊？」誤導別人以為這個人是姜濤。「後尾有個谷長同我哋講返，我哋入到去，覺得唔係好妥當喎，於是我哋問佢出嚟問佢，開頭佢都嘗試誤導我哋，係話嗰個係姜濤，當然我哋都知佢個人有少少幻想，咁我哋開始覺得唔係好尋常。」經過一番擾攘，最後Admin們剔除了C小姐的管理員身分，也將她從所有的群組中移除，而他們也沒有再用Telegram的群組。Admin又說︰「所以佢好麻煩啊，佢又會開啲唔同嘅account去騷擾返我哋個會，同埋佢開啲唔同嘅account喺出面造謠，我哋都知係佢嚟，因為佢啲用詞嚟嚟去去都係嗰啲，好易認。」

「姜濤國際歌迷會」澄清有人假扮姜濤一事。（IG@keungto_ifc）

講起以往被一些人攻勢，Admin愈講愈激動，她說︰「同埋一路以嚟我哋都姜濤唔喺我哋呢度（通訊軟件群組）㗎啦，我哋只不過係一個自發嘅組織，我哋係嚴重單純嘅一班人，自資攞出嚟，點解我哋成日強調唔收會費，唔收集資，因為我哋冇攞過啲糖嘅錢。」Admin愈講愈激動，表示曾經收會員25元的掛號費寄物品，也被人鬧到狗血淋頭，最後直接約出來交收算數，「我哋咪幾個師奶仔咁慢慢做到而家，外面風風雨雨係咁話，可能係話前Admin嘅，我哋都唔知咁多嘢。我哋唔想個會影響到姜濤。」

「姜濤國際歌迷會」曾多次作出聲明。（IG@keungto_ifc）

Admin又表示其實連飛和燈牌都退了錢，現在還要不斷上報，感到好無辜，「有冇人幫我哋澄清啊？好無助啊！點解我哋都冇去到任何一間傳媒報呢件事，其實而家啲飛我哋都退晒畀佢哋，我哋攞咗好大嚿錢出嚟，有冇人幫我哋澄清啊？」她續說︰「其實大家冇飛好唔開心，我哋都係，我哋又冇呃到人，又冇賺到錢，但係點解要咁樣？我唔明囉！而家俾人哋話我哋呃人，但明明係我哋俾人呃咗。（你指攞飛嗰邊？）咪係囉，我唔理佢而家係咪呃我，佢而家係話嗰度畀唔到飛佢，佢畀唔到我哋，佢而家錢又冇畀到我哋，飛都冇畀到我哋，咁我哋同邊個講啊？」

「姜濤國際歌迷會」推出的「小姜man」公仔。（IG@keungto_ifc）

「姜濤香港後援會」推出的「小姜姜」、「小濤濤」公仔。（IG@keungshowhkfanclub）

Admin直言︰「我哋其實喊咗好多日，係喊啲支持我哋嘅人。」她說︰「最主要我哋係冇欠你㗎嘛，咁冇欠你錢啦，我最多欠你心靈啦，咁我哋點樣補償畀你？」Admin表示好多謝繼續支持和相信他們的人，「而家仲有好多人留喺度係點解？因為留喺度嘅人睇到我哋係冇呃人㗎嘛，如果係，全部group啲人走晒啦，如果我哋係一個詐騙集團，咁點解會咁多人留喺度呢？因為人哋見到我哋用心，你知唔知我哋每一個節日，係做幾多應援出嚟，喺條街度派畀人，有冇人講過？點解佢哋有着數就行埋嚟，冇着數就話我哋呃人啊？點解我咁激動？因為其實所有嘢都我做咁濟，落手落腳，幾辛苦，其實我哋都唔知做嚟做咩，其實我而家想馬上摺埋個會佢，係咪想咁？但係唔可以啊嘛，因為仲有好多人等緊我哋。」

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至於報料粉絲A小姐的指控，可以查看另一篇文章︰

姜濤粉絲控訴「姜濤國際歌迷會」處理不當 竟有人假扮偶像本人？

有關「小姜man」公仔的指控，Admin直言出公仔因為有「姜糖」要求，事關她指有人提過在「姜濤香港後援會」訂公仔，付費後需要等8個月至一年才有公仔到手，而「姜濤國際歌迷會」的公仔等兩個月就收到。她說︰「其實我哋就係收到呢啲投訴，等咗隻公仔好耐，叫我哋整，咁我哋咪整囉，咁我又覺得嗰隻唔夠靚。如果你話我哋係翻版，咁咪去海關拉我囉，係咪有註冊啫？又唔係有牌子，我哋整出嚟叫佢叫『小姜man』，佢哋嗰兩隻又唔係叫『小姜man』。」

最後，有關「姜濤國際歌迷會」創辦人K小姐和J先生的事情，Admin坦言不太清楚，因為她是接手歌迷會的人，也沒有接觸過K小姐和J先生，知道的也是別人告訴她的，所以也不宜多作回應。