黃智雯拍緊劇都想睇MIRROR演唱會：有機會都希望入場

黃智雯（Mandy）、陳山聰、胡蓓蔚、胡諾言以及袁偉豪今日（27/7）現身將軍澳電視城為節目《開心無敵獎門人》錄影，他們組成「Crazy Runner隊」，並將會大戰「愛回家隊」。Mandy接受《香港01》訪問時自稱「遊戲黑洞」：「轉數慢，你知《獎門人》啲遊戲好講急才、即時反應，我永遠都慢半拍，永遠一到我就會好緊張，OK完啦輸咗。」



黃智雯今日（27/7）現身將軍澳電視城為節目《開心無敵獎門人》錄影。（葉志明攝）

MIRROR紅館演唱會的舞台機關安全成疑，曾參演舞台劇的Mandy說自己踏足的演出場地未有複雜的機關，但亦會用三日時間踩台熟習環境：「佢哋嘅複雜程度會比我哋更多，好多機關，場地都比較大…排舞台劇就兩到三個月嘅排練，所有走位都熟練咗，真係入台就三日時間，要即時記住啲走位。」她續指每次做現場表演難免有執生位，但未至於發生意外：「因為涉及到一啲動作，有小小maybe會有危機嘅話都會盡量溝通，希望可以排練多幾次。因為又要記歌詞、台詞、走位、舞步，要好熟練整個流程，我先會有信心。」

Mandy、陳山聰、胡蓓蔚、胡諾言以及袁偉豪組成「Crazy Runner隊」。（葉志明攝）

Mandy又以台慶為例，如果要作高難度演出，她會向導演要求排練多幾次：「好多時可能要吊威也，或者做一啲舞蹈動作，我真係要同導演講需要足夠時間踩台，我好驚自己唔夠信心，因為現場做live時會再緊張啲，我自己要求盡量做多幾次rehearsal。」至於會否入場支持12子，Mandy笑言：「我要開工忙住開劇，當然有機會都希望入場，而家睇番online都有好多相同片睇到。」